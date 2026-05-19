남자골프 세계 1위 스코티 셰플러, 고향 텍사스서 열리는 CJ컵 2연패 조준

남자 골프 세계 랭킹 1위 스코티 셰플러(30·미국)가 자신의 고향 미국 텍사스에서 열리는 미국프로골프(PGA)투어 ‘더 CJ컵 바이런 넬슨’ 2연패에 도전한다.
셰플러는 21일부터 나흘간 미국 텍사스주 맥키니의 TPC 크레이그랜치(파72)에서 열리는 대회에 디펜딩 챔피언 자격으로 출전한다. 셰플러는 지난해 이 대회에서 PGA투어 72홀 최소타(31언더파 253타) 타이기록을 세우며 정상에 올랐다. 셰플러가 타이틀 방어에 성공하면 2022년 이경훈(35) 이후 4년 만에 2연패를 이루게 된다.
이번 시즌 10개의 대회에 참가한 셰플러는 한 차례 우승과 세 차례 준우승을 하며 여전한 기량을 과시하고 있다. PGA투어 사무국도 19일 우승 후보를 예측하는 파워랭킹을 발표하며 셰플러를 1위로 꼽았다. PGA투어는 “지난해 셰플러가 72홀 최소타 타이기록을 세워 올해는 그린 등 코스의 난도를 높였다. 대회장을 새롭게 단장한 게 변수가 될 것”이라고 전했다.
이번 대회 메인 스폰서인 CJ의 후원을 받고 있는 김시우(31)도 우승 후보로 꼽힌다. 김시우를 파워랭킹 2위로 선정한 PGA투어는 “이 코스에서 대회가 2021년부터 김시우는 한 번도 빠지지 않고 출전해 왔다”라며 “김시우는 이번 시즌 우승은 없지만 꾸준히 상위권에 자리하고 있다”고 평가했다. 김시우는 올 시즌 14개 대회에 참가해 준우승 한 차례를 포함해 톱10에 6번이나 이름을 올렸다.
김시우와 함께 임성재(28), 김주형(24) 등 5명의 한국 선수가 출격한다. 또 PGA투어 통산 13승의 조던 스피스(33·미국), ‘메이저 사냥꾼’ 브룩스 켑카(36·미국) 등 정상급 선수들도 대거 출전한다.
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