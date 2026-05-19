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사회
구미 상주영천고속도로서 차량 화재…탑승자 4명 숨져
동아일보
업데이트
2026-05-19 15:31
2026년 5월 19일 15시 31분
입력
2026-05-19 15:05
2026년 5월 19일 15시 05분
정봉오 기자
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ⓒ뉴시스
19일 오후 경북 구미시 상주영천고속도로에서 차량 화재로 4명이 숨졌다. 교통사고가 발생하면서 차량에 불이 난 것으로 추정되고 있다.
관계 당국에 따르면 이날 오후 1시 2분경 구미시 상주영천고속도로 상주 방향 19.4㎞ 지점에서 사고가 발생했다는 신고가 접수됐다.
관계 당국은 신고 접수 33분 만인 이날 오후 1시 35분경 차량에 난 불을 완전히 껐다.
이 사고로 차량에 있던 4명이 숨지고 승용차 1대가 전소됐다.
관계 당국은 사고 차량에 대해 “주행 중 교통사고 후 화재 발생이 추정된다”고 밝혔다.
경찰은 정확한 사고 경위 등을 조사하고 있다.
#상주영천고속도로
#차량화재
#교통사고
정봉오 기자 bong087@donga.com
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