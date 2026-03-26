김부겸 대구 출마로 가닥…정청래 “필요한 건 뭐든지 해드려”

김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 출마 여부를 30일 밝히기로 했다. 26일 더불어민주당 정청래 대표와의 만남에서 긍정적 논의가 오간 만큼 공식 출마가 임박했다는 분석이 나온다.
김 전 총리는 26일 오전 서울 중구의 한 식당에서 회동을 갖고 지방선거 출마와 대구 숙원사업 등을 논의한 뒤 이같이 밝혔다. 이번 회동은 정 대표가 23일 최고위원회의에서 김 전 총리를 향해 “민주당 대구시장 후보로 뛰어달라”고 공개 요청한 뒤 이뤄졌다.
정 대표는 회동에서 “아무리 생각해 봐도 대구 선거를 이길 필승 카드는 김 전 총리밖에 없다”며 “계속 삼고초려를 했고, 더는 시간상 미룰 수가 없어 공개적으로 요청해야겠다”고 말했다. 이에 김 전 총리는 “제가 도망 못 가도록 퇴로를 차단하고 말씀하신다”고 웃으며 화답했다. 이어 “정치를 한 번 정리한 마당에 다시 이런 열정이 나올 것이냐가 있었고 공직이 갖는 무게와 두려움이 있었다. 가능하면 제가 아니라 좀 더 젊은 세대에 기회를 주는 게 어떠냐는 입장과 고민도 있었다”고 장고를 이어가던 배경을 설명했다.
김 전 총리는 그러면서도 “대구 현장에서 뛰는 후배와 옛 동지들로부터 ‘고생하는 것 한 번 더 고생하자, (우리가) 모든 것을 던져서 도전하는데 외면할 것이냐’는 간절한 요구가 왔다”며 “그래서 제가 이것을 피하긴 힘들겠구나(라고 생각했다)”고 밝혔다. 사실상 출마로 뜻이 기울었다는 점을 완곡히 드러낸 것이란 해석이 나온다.
대구 발전을 위한 당 차원의 지원책 논의도 이뤄졌다. 김 전 총리는 “지방 도시는 파격이다 싶을 정도로 어떤 형태로든 옆에서 도움이 없이는 일어서기가 쉽지가 않은 그런 상황”이라며 “대구의 젊은이들에게 새로운 희망을 심어주겠다는 단단한 약속을 꼭 지켜달라”고 했다. 정 대표는 “제가 대구에 필요한 것이라면, 또 우리 총리님이 원하는 것이라면 ‘무엇이든 다 해드림’ 센터장이 되고 싶은 심정”이라고 화답했다.
김 전 총리는 주말 동안 심사숙고를 거친 뒤 30일 오전 10시 30분에 국회에서 입장을 발표한다는 계획이다. 회동 후 기자들과 만난 그는 “정 대표가 아주 도망을 못 가게 꽁꽁 싸매는 바람에 제가 곤혹스러워졌다”며 “오는 30일 분명한 입장을 밝히겠다”고 했다. 정 대표는 “제가 최종 결심을 하시라고 압력을 좀 넣었다”며 “좋은 결과가 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
김 전 총리가 출마 결심을 내리면 민주당은 대구시장 후보 추가 공모를 거쳐 공천을 진행할 것으로 보인다. 조승래 사무총장은 “내일(27일) 공천관리위원회 회의가 있는데 대구시장 후보에 대한 추가 공모를 할 것”이라며 “(김 전 총리가 출마를) 결단하시면 추가 공모에 응하실 것”이라고 했다.
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