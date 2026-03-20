민주 “장경태 탈당 즉시 처리…제명 준하는 중징계할 것”

더불어민주당은 20일 성추행 혐의로 경찰 수사를 받는 장경태 의원이 탈당을 선언한 것과 관련해 “즉시 처리를 했다”고 밝혔다.
강준현 수석대변인은 이날 국회에서 열린 최고위원회의 후 기자들과 만나 “장 의원이 오늘 아침 탈당계를 접수해 당에서 즉시 처리했다”며 이같이 말했다.
강 대변인은 “징계 중 탈당으로 비상 징계는 어려워졌다”면서 “다만 윤리심판원에 제명에 준하는 중징계 조치를 요구했다”고 설명했다.
장 의원이 맡고 있던 당 서울특별시당위원장 자리에 대해선 “대행 체제로 운영할 예정”이라고 밝혔다. 이어 “공천 작업에 차질이 없어야 하기 때문에 빨리 속도를 낼 것”이라고 덧붙였다.
이용우 당 법률위원장은 “윤리심판원 규정에 따라 징계 절차 개시된 이후에 심사가 종료되기 전 탈당한 경우 징계 회피 목적 탈당으로 판단되면 그에 따른 제명 관련 징계 처분이 가능하다고 규정돼있다”고 설명했다.
그러면서 “이에 대한 판단은 최종적으로 윤리심판원에서 이뤄질 예정”이라며 “신속하게 회의가 소집돼서 처리하지 않을까 예상한다”고 했다.
한편 이날 민주당은 국민의힘 의원이 SNS를 통해 허위 조작 정보를 게시한다면서 “법적 조치를 할 예정”이라고 경고했다.
이 위원장은 “국민의힘에서 예를 들면 주진우 의원이 SNS에 이재명 대통령이 대장동 비리와 관련 있는 것처럼 게재하고, 국민의힘 원내대표실 당직자인 국장이 SNS에 이 대통령이 매주 골프장을 다니는 것처럼 허위 조작 정보를 계속 게시한다”고 비판했다. 이어 “공적 위치에 있는 사람들 또한 이런 행태를 반복하면 용납하지 않겠다는 분명한 기조 하에 이 부분도 법적 조치 예정”이라고 덧붙였다.
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