국힘 뺀 6개 정당 개헌 합의…“5·18-부마항쟁 함께 수록”

우원식 국회의장과 더불어민주당, 그리고 국민의힘을 제외한 5개 야당들은 19일 국회의 비상계엄 사후 승인권, 5·18민주화운동과 부마(부산·마산)민주항쟁 헌법 전문 수록, 지역 균형 발전 등의 내용을 담은 개헌안을 추진하기로 의결했다. 우 의장이 관련 제안을 한 지 9일 만이다.
우 의장과 민주당 한병도 원내대표, 조국혁신당 서왕진 원내대표, 진보당 윤종오 원내대표, 개혁신당 천하람 원내대표, 기본소득당 용혜인 원내대표, 사회민주당 한창민 원내대표는 이날 국회에서 초당적 개헌을 위한 연석회의를 열고 개헌안 공동 발의 논의에 들어갔다.
연석회의 후 조오섭 국회의장 비서실장은 브리핑을 통해 “오늘 회의에서는 5·18 민주화운동, 계엄국회승인권, 국가균형발전에 더해 부마민주화항쟁을 포함한 의장이 제시한 세 가지 안에 제정당들이 동의하고 함께 추진해 나가기로 했다”고 밝혔다. 그러면서 “즉 헌법 전문에 부마민주항쟁을 포함시키는 것에 제정당들이 동의했다”고 덧붙였다.
조 비서실장은 “헌법은 나라의 틀을 만드는 중대한 사업이기 때문에 국민의힘 참여가 필요하다”며 “오늘 당장 논의하기보다는 국민의힘 의원들이 참여하도록 의장과 제정당 원내대표들이 노력하기로 했다”고 말했다.
조 비서실장은 “그 노력 이후에 3월 30일 2차 회의를 진행하면서 모든 것을 결정하자고 했다”며 “4월 7일까지 (개헌안이) 발의가 돼야 하는데 그때까지 국민의힘 의원들을 설득하고 동참을 호소할 것”이라고 했다.
앞서 우 의장은 10일 긴급기자회견을 열어 “개헌의 문을 여는 지방선거 동시투표를 제안한다”며 6·3 지방선거와 동시에 개헌 국민투표를 실시하자고 제안했다. 그는 국회의 비상계엄 사후 승인권, 5·18 정신, 지역 균형 발전 등이 포함된 개헌안을 만들자고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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