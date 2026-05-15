작년 출생아 5명중 1명, 정부 ‘난임 지원’ 받아

4만8981명… 3년새 2배로 늘어나
지난해 전체 출생아 5명 중 1명은 정부의 난임 지원을 받아 태어난 것으로 나타났다. 다태아와 고위험 산모 관리를 위한 인프라 확충이 필요하다는 지적이 나온다.
난임 시술 출생아 비율 9→19%로
“가임력 검사 확대 등 지원 늘려야”
14일 보건복지부에 따르면 지난해 정부와 지방자치단체의 난임 지원 사업으로 태어난 출생아는 4만8981명으로 전년 대비 31.4% 늘어난 것으로 집계됐다. 2022년 2만3122명과 비교하면 3년 새 2배 이상으로 급증한 셈이다. 전체 출생아 중 난임 시술 출생아가 차지하는 비율도 같은 기간 9.3%에서 19.2%로 약 2배로 늘었다.
정부는 난임 시술 비용 부담을 낮추기 위해 2024년부터 소득과 연령 제한 없이 25회까지 건강보험으로 지원하고 있다. 지자체는 시술비 본인부담금의 90%와 일부 비급여 약제 비용을 지원한다.
정부는 결혼과 출산 연령이 높아지면서 난임 지원 출생아도 더 늘어날 것으로 전망하고 있다. 2020년 22만5978명이던 난임 진단자 수는 2024년 29만1875명으로 29.2% 늘었다. 35세 이상 고령 산모 비율은 2024년 기준 35.9%에 이른다.
현장에서는 고령 산모와 난임 출산 증가에 맞춰 산부인과 및 소아의료 인프라 확충이 시급하다는 지적이 나온다. 지난해 난임 시술 출생아의 26%(1만2749명)가 쌍둥이 등 다태아였다. 1년 전보다 29.2%(2882명) 늘었다.
임신 전 단계부터 각종 질환을 조기에 치료해 건강한 임신과 출산을 돕는 ‘가임력 검사’를 확대해야 한다는 목소리도 높다. 지난해 임신 사전 건강관리 사업을 통해 가임력 검사를 받은 20∼49세 남녀는 29만1246명으로 1년 만에 3배 넘게 늘었다.
이정렬 분당서울대병원 산부인과 교수는 “가임력 검사를 국가검진에 포함시켜 대상을 확대해야 한다”며 “미혼 여성의 난자동결 지원 등 다양한 출산 지원 정책이 필요하다”고 말했다. 이상진 복지부 인구아동정책관은 “원하는 시기에 건강한 임신과 출산을 할 수 있도록 임신 준비부터 난임 지원까지 통합 지원을 확대하겠다”고 강조했다.
이호 기자 number2@donga.com
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