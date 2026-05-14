지난해 출생아 5명 중 1명, 정부 난임지원 받았다

지난해 전체 출생아 5명 중 1명은 정부의 난임 지원을 받아 태어난 것으로 나타났다. 다태아와 고위험 산모 관리를 위한 인프라 확충이 필요하다는 지적이 나온다.
14일 보건복지부에 따르면 지난해 정부와 지방자치단체의 난임 지원 사업으로 태어난 출생아는 4만8981명으로 전년 대비 31.4% 늘어난 것으로 집계됐다. 2022년 2만3122명과 비교하면 3년 새 2배 이상으로 급증한 셈이다. 전체 출생아 중 난임 시술 출생아가 차지하는 비율도 같은 기간 9.3%에서 19.2%로 약 2배로 늘었다.
정부는 난임 시술 비용 부담을 낮추기 위해 2024년부터 소득과 연령 제한 없이 25회까지 건강보험으로 지원하고 있다. 지방자치단체는 시술비 본인부담금의 90%와 일부 비급여 약제 비용을 지원한다.
정부는 결혼과 출산 연령이 높아지면서 난임 지원 출생아도 더 늘어날 것으로 전망하고 있다. 2020년 22만5978명이던 난임 진단자 수는 2024년 29만1875명으로 29.2% 늘었다. 35세 이상 고령 산모 비율은 2024년 기준 35.9%에 이른다.
현장에서는 고령 산모와 난임 출산 증가에 맞춰 산부인과 및 소아의료 인프라 확충이 시급하다는 지적이 나온다. 지난해 난임 시술 출생아의 26%(1만2749명)가 쌍둥이 등 다태아였따. 1년 전보다 29.2%(2882명) 늘었다.
임신 전 단계부터 각종 질환을 조기에 치료해 건강한 임신과 출산을 돕는 ‘가임력 검사’를 확대해야 한다는 목소리도 높다. 지난해 임신 사전 건강관리 사업을 통해 가임력 검사를 받은 20~49세 남녀는 29만1246명으로 1년 만에 3배 넘게 늘었다.
이정렬 분당서울대병원 산부인과 교수는 “가임력 검사를 국가검진에 포함시켜 대상을 확대해야 한다”며 “미혼 여성의 난자동결 지원 등 다양한 출산 지원 정책이 필요하다”고 말했다. 이상진 복지부 인구아동정책관은 “원하는 시기에 건강한 임신과 출산을 할 수 있도록 임신 준비부터 난임 지원까지 통합 지원을 확대하겠다”고 강조했다.
이호 기자 number2@donga.com
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