국힘 “국민께 송구…헌정 파괴 세력과 선 긋겠다”

송언석 원내대표 명의로 입장문 발표
송언석 국민의힘 원내대표는 19일 법원이 12·3 비상계엄 내란을 주도한 혐의로 재판에 넘겨진 윤석열 전 대통령에게 무기징역을 선고한 것에 대해 “책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다”는 입장을 밝혔다.
송 원내대표는 이날 자신의 페이스북에 올린 입장문을 통해 “우리 당이 배출한 전직 대통령의 유죄 판결에 책임을 통감하며 당원 여러분과 국민 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다”고 했다.
그러면서 “이번 판결이 대한민국은 법 앞에 만인이 평등하며, 어느 누구도 법 위에 설 수 없다는 법치주의 원칙을 재확인하는 계기가 되길 바란다”고 덧붙였다.
그는 “국민의힘은 이번 판결의 역사적·정치적 의미를 깊이 성찰하면서 헌정질서를 위협하고 파괴하는 과거, 현재, 미래의 그 어떠한 세력, 어떠한 행위와도 단호히 선을 긋겠다”고 강조했다.
또 “국민의힘은 국민의 신뢰를 회복하기 위해 더 낮은 자세로 임하며 대한민국의 헌정질서와 자유민주주의를 지키는 책무를 다하겠다”고 말했다.
국민의힘 박수민 의원은 이날 기자들을 만나 송 원내대표의 메시지 내용은 장동혁 대표와도 공유되고 상의한 후 발표됐다고 했다. 박 의원은 송 원내대표가 육성 메시지가 아닌 입장문 형식으로 메시지를 낸 이유와 ‘윤어게인’에 대한 입장을 담지 않은 이유를 묻는 기자들의 질의에 “가급적 담담하게 적기로 해서 무난하게 정리한 것”이라고 설명했다.
당 차원에서 별도 메시지 발표를 하지 않느냐는 질문에는 “원내대표가 의원 전체를 대표한다. 의원 전체를 대표해서 원대가 발표할 만한 역사적 무게가 있는 사안이기 때문에 거기에 충실하게 저희, 입장을 낸 것”이라면서 “지금 화려하고 공격적이고 자극적인 메시지를 낼 때는 아니고, 최대한 선명하면서도 절제된 메시지를 내는 것”이라고 부연했다.
또 “오늘은 재판과 관련된 우리의 입장, 생각과 반응을 국민께 전달하는 시기지. 현안에 대해서 우리가 질의응답하는 사안은 아니라 기자회견 할 사안은 아니다”라며 “역사적 분기점이지 않나. 거기에 대해 입장을 내야하는 것”이라고 밝혔다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
