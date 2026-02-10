19일만에 끝난 합당 제안…정청래 “李정부 위한 충정이었다”

더불어민주당 정청래 대표는 조국혁신당과의 합당을 전격 제안한지 19일 만인 10일 합당 논의 중단을 선언하면서 이같이 말했다. 정 대표는 “통합 논란보다 화합이 더 시급하다”며 “당 지도부는 국정 안정을 든든하게 뒷받침할 것을 다시 한 번 다짐한다”고 했다. 일방통행식 합당 제안에 대한 사과와 함께 당 내홍 수습에 집중하겠다는 뜻을 밝힌 것. 다만 정 대표는 “통합이 승리와 성공을 뒷받침할 것이라는 믿음만은 변함 없다”며 조국혁신당에 지선 후 합당을 재추진하자고 제안했다.
이런 가운데 친명(친이재명)계 의원 70여 명은 이재명 대통령 공소취소를 추진하는 모임을 결성하면서 정 대표에 대한 견제 강화에 나서는 등 합당 과정에서 불거진 계파 간 갈등이 이어질 수 있다는 관측이 나온다.
● 합당 찬반 밝힌 18명 중 16명이 반대
정 대표는 이날 오후 8시부터 열린 비공개 최고위원회에서 40분 가량 논의한 뒤 기자회견을 열고 합당 철회를 발표했다. 정 대표는 “통합 제안이 당 안팎에서 많은 우려와 걱정을 가져왔다”며 “국민 여러분과 민주당 당원들 그리고 조국혁신당 당원들께 사과드린다”고 했다.
그러면서도 정 대표는 지선 후 합당 재추진 구상을 밝혔다. 이날 최고위에서 ‘연대와 통합을 위한 추진준비위원회’ 구성을 결정하고, 조국혁신당을 향해서도 추진준비위 구성을 제안한 것. 양당이 각각 추진준비위를 구성해두고 지선 후 논의를 시작하자는 취지다. 조국혁신당 조국 대표는 “11일 오전 9시에 입장을 밝히겠다”고 했다.
민주당 내에서는 “지선 이후 합당을 하고 통합 전당대회를 치렀으면 좋겠다는 게 대통령 입장”이라는 취지의 주장도 나왔다. 강득구 최고위원이 소셜네트워크서비스(SNS)에 전날 홍익표 대통령정무수석비서관과 만나 이같이 들었다는 글을 올렸다가 삭제한 것. 지선 두 달 뒤 열리는 8월 전당대회를 합당해 치러야 한다는 뜻으로 풀이된다.
청와대 관계자는 “합당은 당이 결정할 사안이며 청와대는 합당과 관련해 논의나 입장이 없다”고 밝혔다. 여권 관계자도 “통합 전당대회 개최 등을 대통령이 얘기한 적 없다”고 선을 그었다.
정 대표가 합당의 불씨를 살려놓으면서 당내 갈등이 이어질 가능성도 있다. 이날 비공개 의원총회에서 합당 찬반 의견을 밝힌 18명 중 16명이 반대했는데, 일부는 지선 후 합당에도 반대하는 입장을 내놓은 것으로 알려졌다. 과거 민주당을 탈당했던 비명(비이재명)계 세력이 합당을 통해 민주당에 합류할 수 있다는 것. 의총에선 2024년 총선 공천에서 컷오프된 비명계 홍영표 전 의원과 함께 탈당한 시·구의원 5명이 최근 조국혁신당에 입당 신청한 것을 거론하며 “합당해서 이런 반명(반이재명) 세력들이 들어오면 감당 되겠느냐”는 취지의 문제 제기도 나온 것으로 전해졌다.
● 반청 포함 친명계 70명, 공소취소 추진으로 결집
이번 합당 무산으로 정 대표의 리더십은 시험대에 올랐다는 평가가 나온다. 그간 개혁 입법 추진과 관련한 당청 엇박자 논란, 대의원-권리당원 1인 1표제 강행 논란 등에 이어 합당 추진으로 약 3주간 당이 혼란에 빠졌기 때문이다.
정 대표는 당분간 혼란 수습과 리더십 회복에 집중할 것으로 풀이된다. 정 대표는 이날 지난해 전당대회에서 맞붙었던 친명계 핵심 박찬대 전 원내대표의 출판기념회에 참석하기도 했다. 그는 “박찬대 친구인 당 대표 정청래”라며 “죽을힘을 각오하고 용기 내는 지도력과 추진력을 저는 잘 안다. 그래서 좋아한다”고 추켜세웠다.
다만 합당 반대를 통해 결집한 반청계는 정 대표에 대한 견제를 더 강화할 조짐이다.12일 발족하는 ‘이재명 대통령 사건 공소취소와 국정조사 추진을 위한 의원모임’에 반청계인 이언주·강득구·황명선 최고위원과 박 전 원내대표 등 70명 넘는 친명계 의원들이 참여하기로 한 것. 당내에서는 “반청계가 결집해 본격적으로 한목소리를 내려는 것 아니냐”는 해석이 나온다.
