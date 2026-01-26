李 “군사력 세계5위, 스스로 방어 못한다는건 있을수 없어”

[美 국방전략 공개]
美국방전략 공개 직후 SNS에 글
‘한미 전작권 전환 가속도’ 관측
트럼프 ‘국방 책사’ 콜비 차관 방한
이재명 대통령(사진)이 24일 “북한 GDP(실질 국내총생산)의 1.4배에 달하는 국방비를 지출하고 세계 5위 군사력을 가진 대한민국이 스스로 방어하지 못한다는 것은 있을 수 없는 일”이라며 “불안정한 국제 정세 속 자주국방은 기본 중의 기본”이라고 강조했다.
이 대통령은 대북 억제에 있어 한국의 주도적인 역할을 강조하는 내용을 담은 미국 도널드 트럼프 행정부의 새 국가방위전략(NDS)이 공개된 직후 소셜네트워크서비스(SNS)에 글을 올려 이같이 밝혔다. 이 대통령은 “확고한 자주국방과 한반도 평화가 지속적인 경제 성장을 가능하게 한다”고 덧붙였다.
북한을 국방전략의 후순위로 두고 중국 견제와 동맹국의 책임 분담에 방점을 찍은 미 정부의 새 국가방위전략이 공개되자 일각에선 주한미군 감축이나 대비 태세 공백으로 이어질 것이란 우려가 제기됐다. 이 대통령의 글은 한국이 군사강국이라는 점과 자주국방의 당위성을 부각해 이런 우려를 일축하는 한편 미국의 새 국가방위전략 기조가 임기(2030년) 내 전시작전통제권 전환을 목표로 하는 우리 정부 기조와 사실상 같다는 점을 강조하기 위한 것으로 해석됐다.
앞서 한미가 지난해 11월 발표한 안보협의회의(SCM) 공동성명에도 전작권 전환을 위한 3단계 검증 과정 중 2단계인 완전운용능력(FOC) 검증을 올해 마무리한다는 내용이 명시된 바 있다.
군 일각에선 미 정부가 최상위 국방전략 문서에 한국의 자체 방위 강화를 명시한 만큼 FOC 검증이 마무리되자마자 한미 양국이 전환 목표 연도를 못 박고, 뒤이어 내년 혹은 내후년 상·하반기 한미 연합연습에서 3단계인 완전임무수행능력(FMC) 검증을 실시한 다음 전작권을 넘겨받을 수 있다는 관측도 나온다.
트럼프 대통령의 국방 책사로 불리며 동맹국의 안보 부담과 자체 방위 책임을 강조해 온 엘브리지 콜비 미 국방부 정책차관이 25일 2박 3일 일정으로 방한한 것을 계기로 전작권 전환 시기가 더 앞당겨질 수 있다는 분석도 있다. 정부 관계자는 “미 측이 ‘한국군이 능력을 다 갖출 때까지 보완 능력을 제공하겠다’고 명시할 경우 빠르면 2년 내에 전작권을 넘겨받는 것도 불가능하지는 않다”고 말했다.
