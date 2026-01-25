이혜훈 지명 철회에 與 “겸허히 수용…탕평 인사는 필요“

이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 지명 철회에 더불어민주당은 “겸허히 수용한다”는 뜻을 전하면서도 ‘탕평인사’가 계속돼야 한다는 입장을 보였다.
조국혁신당도 지명철회 결정에 동의하면서 ‘국민이 납득할만한’ 후속 인사를 주문했다.
25일 이 대통령의 이 후보자 지명 철회 직후 박해철 민주당 대변인은 국회 브리핑에서 “그간 제기된 여러 의혹의 심각성과 국회 청문회에서의 소명 과정, 그리고 사회 각계각층에서 전달된 우려, 무엇보다 엄정한 국민 눈높이와 정서적 수용성을 고려한 고심의 결과”라고 밝혔다.
이어 “이 후보자 지명의 배경에는 불법계엄과 내란사태로 더욱 심화한 사회적 갈등 상황에서, 한쪽 진영에 치우치지 않는 ‘모두를 위한 정부’를 통해 국민통합 물꼬를 트고자 했던 이재명 대통령 진심이 있었다”고 강조했다.
박 대변인은 특히 “과거 보수정당에서 여러 차례 국회의원을 지낸 정치인을 정치적 지향과 진영 논리를 과감히 넘어, 국가 예산을 기획하는 중책을 맡기려 했던 파격적 인사와 화합의 제스처는 후보자의 자질문제와 별개로 높게 평가받아 마땅할 것”이라고 했다.
그러면서 “그럼에도 후보자에게 제기된 의혹이 국민께서 납득할 수준으로 소명되지 못했고, 국민 걱정을 불식시키지 못했다. 국민적 우려와 시민사회 지적을 겸허하고 낮은 자세로 수용하며, 향후 더욱 엄격하고 공정한 인사 기준 마련을 위해 정부와 함께 고민할 것임을 분명하게 약속드린다”고 했다.
더불어민주당 박수현 수석대변인은 이날 자신의 페이스북에 글을 올려 “국민의 눈높이를 존중한 대통령의 결정을 존중한다”며 “그럼에도 통합과 미래를 향했던 대통령의 꿈은 국민 가슴 속에서 사라지지 않을 것”이라고 밝혔다.
김한규 민주당 원내정책수석부대표는 “국민의 평가를 존중하신 결정”이라며 “통합을 위한 대통령 의지에도 불구하고 국민 눈높이에 맞지 않는 후보자를 임명할 수는 없었다. 대통령 결정을 지지한다”고 밝혔다.
이광희 민주당 의원도 페이스북에서 “고심 많으셨다. 그럼에도 탕평인사는 필요하다”고 밝혔다. 오기형 의원은 페이스북울 통해 “국민통합을 위한 인사는 계속 검토해야 하지만, 지명 철회는 부득이하다. 부동산청약 과정이나 재산신고 누락 등 의혹에 대해 충분한 해명이 되지 않았다”고 했다.
범여권인 조국혁신당은 철저한 후속 인사를 주문했다. 박병언 조국혁신당 대변인은 이날 “애초부터 국민들은 탕평 인사라는 취지에는 지지를 보냈으나, 그 대상으로 이혜훈이 적임자인지 의문을 제기했다”며 “내란에 대한 옹호부터 점수를 잃고 시작한 이혜훈 후보자는, 철회 전까지의 시간 동안 해명에만 급급했을 뿐 경제 정책에 대한 전문적인 기조 제시도 하지 못했다”고 지적했다.
그러면서 “이 대통령은 지명 철회의 부담에도 불구하고 국민 의견에 맞는 철회를 선택했다. 앞으로 이 정부 첫 기획예산처 장관의 중책을 제대로 책임질, 국민 누구나 수긍할 후보자를 잘 찾아 주시기를 기대한다”고 했다.
