李 “檢권력 빼앗는 게 검찰개혁 목표 아냐…책임 어떻게 질거냐”

이재명 대통령은 21일 검찰개혁과 관련해 “(신설되는 공소청이) 보완수사를 안 하는 게 맞다고 생각한다”면서도 “예외적인 경우 남용 여지가 없도록 안전장치 만드는 게 효율적인 것”이라고 했다. 이 대통령이 ‘견제와 균형’을 강조하면서 공소청 검사의 보완수사권 폐지 입장을 밝힌 더불어민주당 정청래 대표와의 이견을 분명히 드러낸 것.
이 대통령은 이날 기자회견에서 “검찰개혁의 진짜 최종 목표는 국민의 권리 구제와 인권보호다. 누군가의 권력을 빼앗는 게 목표가 아니다”라며 이같이 말했다. 이 대통령은 “예외적으로 공소가 이틀 밖에 안 남았는데 송치가 왔으면 간단하게 어디다 물어보면 되는데, 보완수사가 전면 금지되면 어떻게 하냐”면서 “그런 경우에 남용 가능성을 봉쇄하고 아주 예외적인 경우 안전장치를 만드는 게 국가 업무를 효율적으로 하는 것”이라고 했다.
이 대통령은 이날 기자회견을 통해 당내 강경파에서 주장하는 검찰개혁 방안에 대한 비판적인 인식을 내비쳤다. 이 대통령은 “정치는 자기 주장을 막 해도 되지만, 행정은 그러면 안 된다”라며 “논쟁이 두려워서 검사의 모든 권력을 완전하게 뺏는 방식으로 해놓으면 나중에 책임을 어떻게 질 것이냐”고 했다.
이 대통령은 검찰개혁 정부안에서 공소청 책임자의 명칭을 공소청장이 아닌 검찰총장으로 정한 데 대해서도 “공소청 책임자 명칭을 공소청장이라 할 거냐, 검찰총장이라고 할 거냐(로 의견이 분분하다)”라며 “헌법에 검찰총장이라고 써져 있는데, 헌법에 어긋나게 검찰총장을 없애버리면 되나”라고 반문했다. 그러면서 “검찰을 못 믿겠으니까, 의심이나 미움은 다 이해하지만, 법 체계를 어길 수는 없다”고 했다.
이 대통령은 “당도 집권세력의 중요한 부분”이라며 “시간을 충분히 갖고 충분히 논의하는 대신에 감정적으로 하지 말자”고 했다. 그러면서 “당과 국회에서, 또 정부와 국민들이 함께 토론하고 그 결과를 또 전문가들이 검증하자”며 “10월까지 또 여유가 있으니까 너무 급하게 서두르다 체하지 말고 충분히 의논하면 좋겠다”고 강조했다.
이 대통령은 이처럼 정부안에 대한 반대 목소리에 각을 세우면서도 자신이 검찰 수사의 피해자라는 점도 장시간 할애하며 설명했다. 정부가 검찰개혁에 미온적이라는 여권 핵심 지지층의 불만 달래기에 나선 것이다. 이 대통령은 “검찰이 하도 저지른 업보가 많아 가지고 제가 마녀가 된 거 아니냐”며 “제가 검찰에 가장 많이 당했다고 생각한다”고 했다. 이어 “제가 기소된 것만 한 20건 된 것 같다”며 “증거가 없어도 기소해서 너 한번 고생해 봐, 그리고 혹시 코드 맞는 판사 있으면 유죄 받아서 너 한번 죽어봐(라는 식)”이라고 주장했다.
이 대통령은 “정부가 보완수사권을 주려고 하는 것처럼 단정을 하고 ‘분명히 줄려고 할 거야’, ‘이재명이 배신했다’며 지지를 철회, 이러고 있다”면서 “딱 깔끔하게 하면 좋은데 거기서 생긴 문제는 어떻게 할 거냐 더 검토해야 된다”고 했다. 청와대 관계자는 “여권 핵심 지지층 사이에서 대통령이 검찰개혁에 미온적이라는 불만 때문에 최근 지지율이 좀 하락한 것이 사실”이라며 “이를 잘 알고 있는 대통령이 검찰개혁의 의지를 다방면으로 강조하고 있는 것”이라고 했다.
