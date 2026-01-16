[단독]용산 근무 보수청년단체 회장 “대북 무인기 내가 날렸다”

군경, 민간인 용의자 조사한 가운데
대학원생 등장해 “세 차례 날렸다”
작년 여주 추락 무인기와도 연관
북한의 ‘한국발 무인기 침투’ 주장과 관련해 진상을 규명 중인 군경 합동조사 태스크포스(TF)가 사건 용의자를 민간인으로 특정하고 소환 조사했다고 16일 밝혔다. 북한이 공개한 무인기에 대해 우리 군이 “군 보유 기종이 아니다”라고 반박한 상황에서 군경 합동조사팀이 북한을 향해 무인기를 날린 이들을 민간인으로 보고 수사를 벌이고 있다.
16일 자신을 대학원생이라고 밝힌 남성 A 씨는 채널A 인터뷰 등을 통해 북한에 무인기를 날린 인물이 본인이라고 주장했다. A 씨는 지난해 9월과 11월, 올해 1월까지 총 세 차례 무인기를 북한으로 날렸고, 이 가운데 지난해 11월에 보낸 무인기만 한국으로 되돌아왔다고 주장했다.
경찰은 이번 사건을 조사하는 과정에서 지난해 11월 경기 여주에서 발생한 무인기 추락 사고를 다시 들여다본 것으로 전해졌다. 당시 여주에서 발견된 무인기의 외형이 북한이 공개한 기체와 유사하다는 점 등을 고려한 것. 당시 경찰은 서울의 한 대학에서 무인기 관련 활동을 하던 30대 남성 B 씨를 항공안전법 위반 혐의로 수사했다. 경찰은 군과 공조 수사 끝에 B 씨에게 대공 혐의점은 없다고 판단하고 검찰에 송치했다.
A 씨와 B 씨는 같은 대학교 선후배 사이로, 이 대학의 지원을 받아 창업한 무인기 관련 업체에 이름을 올렸다. 언론 인터뷰 등에서 B 씨는 대표, A 씨는 이사로 자신을 소개했다. 두 사람이 통일 관련 청년단체를 결성해 활동한 것으로 알려졌다. A 씨는 윤석열 정부 당시 대통령실 대변인실에서 근무했고, 보수 성향 청년 단체의 회장으로 활동했다.
앞서 조선인민군 총참모부 대변인은 10일 성명을 통해 지난해 9월과 이달 4일 한국이 침투시킨 무인기를 격추했다며 관련 사진을 공개했다. 이에 대해 국방부는 “우리 군이 보유한 기종이 아니다”라고 반박했고, 이재명 대통령은 군경 합동조사팀을 중심으로 사실관계를 철저히 규명하라고 지시했다. 수사 당국은 무인기 제작 경로와 비행 방식, 관련자들의 연관성 등을 종합적으로 들여다보고 있다.
