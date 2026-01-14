“정치살인” “尹사형 구형에 한동훈 죽어”…여권, ‘韓제명’ 국힘 비판

국민의힘 윤리위원회의 한동훈 전 대표 제명 조치에 대해 여권에서도 비판이 쏟아지고 있다. 더불어민주당 등은 12·3 비상계엄 해제에 찬성했던 한 전 대표를 징계한 셈이라며 “국민의힘이 실패의 길로 들어가고 있다”고 평가했다.
14일 민주당 김영진 의원은 라디오에서 “소 잡는 칼로 닭을 잡지 않았나”라며 “당원게시판에 댓글을 썼다는 걸 가지고 전직 당 대표를 제명한다는 건 저는 상식적이지 않다, 정치적인 살인이다”고 밝혔다. 그는 “한 정당 내에서 정치적인 반대자를 그런 방식으로 처리하는 건 타당하지 않다”며 “저는 (국민의힘이)실패의 길로 들어가고 있다고 본다”고 덧붙였다.
박수현 수석대변인도 페이스북에서 “특검의 윤석열 사형구형에 대해 국민의힘은 논평도 한 줄 못하면서, 같은 날 보란듯이 한동훈을 제명했다”며 “그나마 ‘계엄해제찬성’을 징계한 꼴!”이라며 “장동혁의 사과는 역시 썩은 사과다. 당명은 할 수 없이 바꾸지만 본색은 바꿀 수 없고 바뀌지 않는다”고 지적했다.
민주당 이기헌 의원은 페이스북에 “늦은 저녁 윤석열의 사형 구형을 듣고 잠자리에 들었는데 아침에 일어나 보니 한동훈이 죽었다”고 짧게 이 사태를 평가했다.
조국혁신당도 비판에 가세했다. 조국 대표는 “2019년 검찰쿠데타와 윤석열 정권의 폭정과 관해서는 공동책임을 져야 할 자”라며 “국민의힘과 한동훈의 싸움, 추잡한 이전투구다. 공도동망의 길로 접어들었다”고 평가했다.
조국혁신당 박병언 대변인도 “특검 사형구형 들으며 한동훈 제명한 국힘은 여전히 친위쿠데타 중”이라며 “국민들이 윤석열에 대한 역사적 단죄의 한 정점을 안도의 마음으로 지켜보던 그 순간, 국민의힘은 사죄의 입장문 대신 ‘윤어게인’을 다시 선언했다”고 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
