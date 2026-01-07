장동혁, 오늘 쇄신안 발표…‘尹 절연·계엄 사과’ 주목

  • 동아일보

글자크기 설정

장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
장동혁 국민의힘 대표가 5일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 뉴시스
국민의힘 장동혁 대표가 7일 당 쇄신안을 발표한다. 6·3 지방선거를 앞두고 윤석열 전 대통령과의 절연이나 12·3 비상계엄 사과 등의 내용이 담길지 주목된다.

장 대표는 이날 오전 10시 서울 여의도 중앙당사에서 ‘이기는 변화’를 주제로 기자회견을 연다.

장 대표는 페이스북을 통해 “2026년 1월 7일 새 날을 연다”며 “당원의 힘으로 국민의힘의 새 날을 연다”고 밝혔다.

이어 “‘믿음’이 ‘기적’을 만든다. 당원을 믿고 국민 앞에 선다”며 “이기는 변화”라고 덧붙였다.

이번 쇄신안에는 지방선거 승리를 위한 청년 세대 중심의 인재 영입과 외연 확장 방안 등이 제시될 예정으로 알려졌다.

당내에서 요구하는 윤 전 대통령과의 절연이나 비상계엄 사과 등의 메시지가 나올 가능성도 있다.

앞서 장 대표는 지난달 19일 충북 청주 오스코에서 열린 충북도당 당원교육에서 “싸움을 위해 우리가 이제 변해야 할 시점”이라고 말했다.

#장동혁#국민의힘#당 쇄신안
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스