李대통령, 행안부-복지부-금융위에 피자 쐈다, 이유는?

이재명 대통령이 6일 민생회복 소비쿠폰을 전국민에게 차질없이 지급해 민생경제 회복에 기여한 행정안전부 지방재정경제실 직원에게 피자를 보내 직원들을 격려했다. 사진은 이재명 대통령이 보낸 피자와 메세지 카드.

복지부도 같은 날 이 대통령이 복지부 공공보건정책관에게 “지역필수 공공의료, 국민 모두가 충분히 누리길”이라는 신년 메시지와 함께 피자를 보내 직원들을 격려했다고 밝혔다.