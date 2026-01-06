李대통령, 행안부-복지부-금융위에 피자 쐈다, 이유는?

이재명 대통령이 6일 행정안전부, 보건복지부 등 일부 정부 부처에 신년 응원 피자를 보냈다.
행안부는 이날 이 대통령이 행안부 지방재정경제실 직원에게 피자를 보내 직원들을 격려했다고 밝혔다.
행안부 지방재정경제실 직원들이 지난해 민생회복 소비쿠폰을 전 국민에게 차질없이 지급해 민생경제 회복에 기여했다는 이 대통령의 판단에 따른 것으로 알려졌다.
이 대통령은 메시지 카드를 통해 “5000만 국민의 일상 회복을 위해 민생회복 소비쿠폰을 속도감 있게 추진해주신 여러분께 감사드린다”며 “사방팔방의 골목상권에 온기를 불어넣고, 경기 회복의 전환점을 만드는데 큰 힘이 됐다”고 했다.
복지부도 같은 날 이 대통령이 복지부 공공보건정책관에게 “지역필수 공공의료, 국민 모두가 충분히 누리길”이라는 신년 메시지와 함께 피자를 보내 직원들을 격려했다고 밝혔다.
복지부는 “이 대통령은 국립대병원 중심 지역 공공의료체계 확립의 필요성을 강조했다”며 “지역필수공공의료 체계가 차질없이 골고루 뿌리내릴 수 있도록 하라고 당부했다”고 전했다.
이 대통령은 금융위원회 직원들에게도 피자를 선물했다.
금융위 관계자는 “코스피 4500 돌파, 국민성장펀드 출범에 기여한 점 등 고려해 격려 차원에서 돌리신 것 같다”고 설명했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
