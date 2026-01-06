“화질 확실하쥬?”…李, 시진핑에 선물 받은 샤오미폰으로 셀카

시 주석은 지난해 11월 1일 경북 경주에서 한중 정상회담을 마친 뒤 이 대통령에게 샤오미 15 울트라를 선물했다.샤오미 15 울트라는 카메라 기능이 우수한 것이 장점인 중국 스마트폰으로, 삼성디스플레이 부품이 탑재됐다.

당시 한중 정상이 스마트폰을 주고받는 과정에서 웃음이 나오기도 했다.이 대통령이 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석이 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해 보라”고 대답한 것이다.