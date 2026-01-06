“화질 확실하쥬?”…李, 시진핑에 선물 받은 샤오미폰으로 셀카

경주서 받은 폰으로 한중 정상 부부 찰칵…”덕분에 인생 샷“

이재명 대통령이 부인 김혜경 여사, 시진핑(習近平) 중국 국가주석 부부와 함께 찍은 사진을 공개했다. 지난해 11월 시 주석이 선물한 샤오미 15 울트라로 직접 사진을 촬영했다. 이 대통령은 “덕분에 인생샷 건졌습니다 ㅎㅎ”라고 했다.

이 대통령은 5일 소셜미디어 X(옛 트위터)에 김 여사, 시 주석, 펑리위안(彭麗媛) 여사와 촬영한 사진을 올렸다. 사진에서 이 대통령은 직접 샤오미 15 울트라를 들고 시 주석 등과 사진을 찍었다.

이 대통령은 “화질은 확실하쥬?”라는 제목의 게시물을 통해 사진을 공개하며 “경주에서 선물 받은 샤오미로 시진핑 주석님 내외 분과 셀카”라고 했다.

그러면서 이 대통령은 “가까이서 만날수록 풀리는 한중 관계”라며 “앞으로 더 자주 소통하고 더 많이 협력하겠다”고 했다.

시 주석은 지난해 11월 1일 경북 경주에서 한중 정상회담을 마친 뒤 이 대통령에게 샤오미 15 울트라를 선물했다.

샤오미 15 울트라는 카메라 기능이 우수한 것이 장점인 중국 스마트폰으로, 삼성디스플레이 부품이 탑재됐다.

샤오미 15 울트라는 지난해 3월 스페인 바르셀로나에서 열린 세계 최대 모바일 박람회 ‘MWC 2025’에서 공개된 제품이다. 카메라 브랜드 라이카와 협업해 만들어져 현존하는 스마트폰 중 카메라 성능이 가장 우수하다는 평가가 나왔다.

샤오미 15 울트라는 14㎜ 초광각, 23㎜ 1인치 메인, 70㎜ 망원, 100㎜ 초망원 렌즈와 라이카 주미룩스 광학 렌즈, 소니 LYT-900 이미지 센서를 조합한 카메라 성능이 최대 강점으로 꼽혔다. 100㎜ 초망원 카메라는 인센서 줌 기술을 적용해 최대 200㎜까지도 확대 촬영할 수 있다.

당시 한중 정상이 스마트폰을 주고받는 과정에서 웃음이 나오기도 했다.

이 대통령이 “통신 보안은 되냐”고 묻자 시 주석이 웃으며 “뒷문(백도어)이 있는지 한번 확인해 보라”고 대답한 것이다.

이를 두고 중국의 최신 전자제품이 이용자의 개인 정보를 탈취한다는 의혹을 이 대통령이 재치있게 던지자 시 주석 이를 무겁지 않게 받아쳤다는 평가가 나왔다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
