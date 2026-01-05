김혜경 여사, 中펑리위안 여사에 “오래 전부터 팬”

크게보기 김혜경 여사와 펑리위안 여사가 5일 오후 베이징 인민대회당 북대청에서 열린 공식환영식에서 국민 의례를 하고 있다. 2026.1.5 청와대사진기자단 송은석 기자 silverstone@donga.com

청와대에 따르면 김 여사는 차담에서 “지난해 APEC 정상회의 기간 시 주석의 국빈 방한 시 만나지 못해 아쉬웠는데, 이렇게 짧은 시간 안에 베이징에서 함께할 수 있어 기쁘다”며 “따뜻하게 환대해줘 감사하다“고 반가움을 표했다.