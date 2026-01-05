김혜경 여사, 中펑리위안 여사에 “오래 전부터 팬”

이재명 대통령 부인 김혜경 여사가 5일 시진핑(習近平) 중국 국가주석 부인 펑리위안(彭麗媛) 여사와의 차담에서 “사실 오래 전부터 제가 여사님의 팬”이라고 말했다.
김 여사와 펑 여사는 이날 오후 중국 베이징 인민대회당 1층 복건청에서 차담을 가졌다.
펑 여사는 김 여사에게 “반갑다”라며 환영의 뜻을 전했다. 그러면서 “작년에 시 주석님께서 한국을 국빈 방문했다”며 “이 대통령님이 시 주석님을 위해 아주 성대한 환영식을 열었다”고 했다. 그러면서 “그때 여사님도 저에 대한 안부 인사를 건네주셨다”며 “대통령님과 여사님에게 감사를 표하고 싶다”고 했다.
김 여사는 “(지난해) 11월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)(를 계기로) 주석님께서 오실 때 여사님도 오실 줄 알고 기대를 했는데, 안 오셔서 제가 많이 서운했다”며 웃었다. 그러면서 “이렇게 베이징에서 뵙게 되니까 너무 반갑다”며 “사실 오래 전부터 제가 여사님의 팬”이라고 했다.
펑 여사는 “감사하다”며 “2014년 저는 시 주석님과 함께 한국을 국빈 방문한 적이 있다”고 말했다. 그러면서 “그때는 아주 아름다운 창덕궁을 찾았고, 밤에 동대문 시장을 한번 둘러봤다”며 한국 국민의 환대에 대해 깊은 인상을 받았다고 말했다.
청와대에 따르면 김 여사는 차담에서 “지난해 APEC 정상회의 기간 시 주석의 국빈 방한 시 만나지 못해 아쉬웠는데, 이렇게 짧은 시간 안에 베이징에서 함께할 수 있어 기쁘다”며 “따뜻하게 환대해줘 감사하다“고 반가움을 표했다.
이에 펑 여사는 ”당시 김 여사가 각별한 안부를 전해달라고 한 점에 감사했다“며 ”이 대통령의 국빈 방중이 성사된 덕분에 만날 수 있게 되어 기쁘다“고 화답했다.
김 여사는 펑 여사에게 ”2014년 시진핑 주석의 국빈 방한 시 펑 여사가 보여준 한국 음식과 문화에 대한 관심이 국내에서 큰 화제가 됐다“고 했다.
그러자 펑 여사는 ”된장찌개를 좋아한다“며 한국 음식에 대한 변함없는 애정을 드러냈다.
또 펑 여사는 ”시 주석의 국빈 방한 시 이 대통령이 선물한 황남빵을 맛보았다“고 말했다.
이에 김 여사는 ”시 주석이 ‘맛있게 먹었다’고 언급한 사실이 알려진 뒤 한동안 황남빵을 사려는 사람들로 가게가 문전성시를 이뤘다고 들었다“고 전했다.
펑 여사는 김 여사가 피아노를 전공한 점을 언급하며 ”성악을 전공한 음악인으로서 동질감과 친밀감을 느낀다“고 말했다.
김 여사는 ”주변에서 펑 여사와의 합동 공연을 제안하기도 했다“고 답했다.
아울러 김 여사는 ”펑 여사가 2006년 서울에서 열린 한중가요제에서 ‘눈 속에 맞는 봄’을 불렀던 모습을 기억하고 있다“며 ”‘흩날리는 눈은 봄을 맞이하고 온 세상은 즐거워라’는 노랫말처럼 양국 관계도 새로운 봄을 맞이하길 바란다“고 했다.
특히 김 여사는 ”한중가요제가 2015년을 마지막으로 열리지 않고 있는데, 이러한 문화 교류 프로그램이 지속되었으면 한다“며 펑 여사의 관심을 요청했다.
이에 펑 여사는 ”좋은 제안“이라며 ”이웃나라인 만큼 왕래해야 한다고 생각한다“고 답했다.
그러면서 펑 여사는 ”이 대통령과 김 여사의 국빈 방중을 계기로 양국이 아름다운 미래를 향해 나아갈 수 있을 것“이라고 덧붙였다.
두 여사는 여성과 아동, 장애인 등 사회적 취약계층을 위한 활동에 대해서도 의견을 나누며, 앞으로도 지속적인 노력을 이어가자고 뜻을 모았다고 청와대는 전했다.
청와대 안귀령 부대변인은 “이번 차담을 통해 두 여사는 인적, 문화적 교류가 양국 간 우호 정서와 상호 이해의 증진에 중요한 역할을 한다는 데 다시 한번 공감하며 다시 만날 날을 기약했다”고 전했다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0