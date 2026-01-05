‘강선우 1억 의혹’ 김경, 수사착수 전날 美출국

경찰, 입국시 통보 조치…귀국땐 출국금지
공천을 받기 위해 강선우 무소속 의원에게 1억 원을 전달했다는 의혹을 받는 김경 서울시의원이 미국으로 출국했다.
5일 정치권에 따르면 김 시의원은 지난달 31일 미국에 체류하는 자녀를 만난다는 이유로 미국으로 출국했다. 서울경찰청 공공범죄수사대는 법무부에 김 시의원이 귀국하면 이를 통보해 달라고 요청했다.
경찰은 김 시의원이 귀국하는대로 출국 금지를 요청할 방침이다.
김 시의원은 2022년 지방선거 과정에서 강선우 민주당 의원에게 공천 헌금 명목으로 1억 원을 건넸다는 의혹을 받고 있다. 강 의원은 이와 관련해 김병기 당시 공천관리위원회 간사와도 논의한 것으로 파악된다.
해당 의혹은 당시 민주당 서울시당 공천관리위원회 간사였던 김병기 의원과 공관위원이었던 강 의원의 녹취가 공개되면서 알려졌다. 강 의원은 김 시의원이 건넸다는 1억 원을 받지 않고 반환했다고 해명했고 김 시의원은 민주당 강서구 서울시의원 후보로 단수 공천됐다.
경찰은 김태우 전 서울시 강서구청장 고발로 이달 1일부터 ‘공천헌금 1억 원 수수 사건’에 대해 본격적인 수사에 착수했다. 5일 경찰은 강 의원을 같은 혐의로 고발한 정의당 이상욱 강서구위원장을 불러 조사했고 6일에는 김 전 강서구청장을 소환해 조사한 뒤 서울경찰청 공공범죄수사대로 사건을 넘길 계획이다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
