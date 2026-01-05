국힘 “이혜훈 재산 10년새 110억 늘어…청문회 이틀 진행해야”

국힘, 李후보자 재산신고 내역 분석
국민의힘이 5일 “이혜훈 기획예산처 장관 후보자가 신고한 재산만 총 175억 6950만 원에 달한다”면서 자진사퇴나 지명 철회가 없을 경우 이 후보자에 대한 인사청문회를 이틀 동안 진행해야 한다고 강력히 촉구했다.
“총 175억…세 자녀 예금·주식 128억”
국민의힘 재정경제기획위원회 소속 의원들은 이날 서울 여의도 국회에서 성명서를 발표하고 “이재명 대통령의 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명은 국민 우롱하는 ‘자격 미달 인사 참사’다”라면서 이같이 밝혔다.
이들은 “조금 전 넘어온 자료를 보면 이 후보자가 신고한 재산만 총 175억 6950만원에 달한다”면서 “자진사퇴나 지명철회가 없다면 국민의힘 재정경제기획위원회는 이 후보자에 대한 인사청문회를 이틀 동안 진행할 것을 강력히 촉구한다”고 말했다.
이 후보자의 재산 내역에 대해선 “시세 80억원대의 서울 반포동 50평대 아파트를 보유하고 있으며, 세종시 아파트와 서울 중구 오피스텔 전세 임차권을 갖고 있다”면서 “자녀 3명의 예금과 주식을 더하면 128억원에 달한다. 2016년 신고재산 65억원에서 10년 만에 100억원 넘게 불어난 재산 형성 과정부터 집중 검증 대상”이라고 밝혔다.
아울러 “이 후보자의 도를 넘은 갑질 또한 심각한 결격사유”라면서 “이 후보자는 사회 초년생인 인턴 보좌진에게 고성과 함께 ‘IQ가 한 자리냐’, ‘너를 죽였으면 좋겠다’는 등 인격 말살 폭언을 퍼부었다”고 지적했다.
그러면서 “보좌진에게 자택 프린터기를 수리하게 하고, 특정 음료를 준비하게 하는 등 사적 심부름과 무리한 요구도 서슴지 않았다는 의혹도 전해진다”면서 “또 이 후보자는 지시 1분도 지나기 전에 고압적으로 수차례 재촉하는 등 갑질이 일상이었다고 한다. 부적절한 정보 취득을 강요하고, 수행하지 못하면 무능한 직원으로 낙인찍었다는 제보도 이어진다”고 덧붙였다.
이들은 또 “특히 이 후보자는 언론 모니터링과 이른바 ‘댓글 작업’, 그리고 언론 보도 수정 요구 등을 위해 보좌진을 사실상 24시간 대기시키며, 결과가 불만족스러울 경우 비명에 가까운 고성으로 비난했다고 한다”면서 “갑질뿐 아니라, 언론관에도 심각한 문제가 있는 것”이라고 주장했다.
이재명 정부를 향해선 “이 후보자 지명은 고환율과 고물가, 나라 빚 폭증 등 대한민국 경제를 망친 이재명 정권의 재정 폭주를 가리기 위한 ‘일회용 도구’에 불과하다”고 비판했다.
이어 “이 후보자는 자진사퇴하고, 이재명 대통령도 인사 참사에 대해 대국민 사과하고 지명을 철회해야 마땅하다”며 “그렇지 않다면 국민의힘 재경위는 인사청문회 이틀 진행과 함께, 이 후보자의 갑질 피해자를 포함한 모든 관계자들에 대한 증인과 참고인 출석 또한 요청할 계획”이라고 강조했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0