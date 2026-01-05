李대통령 “한중 교역액 정체…과거 관성에 의존하면 안돼”

베이징서 한중 비즈니스포럼 열려
“방향 바꾸지 않으면 새 길 못찾아”
고려-송나라 교류 ‘벽란도 정신’ 언급도
중국을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 5일 한중 경제인들을 만나 “한중 교역은 3000억 달러(약 430조 원) 수준에서 정체돼 있다”며 새로운 시장 개척이 필요하다고 밝혔다.
이 대통령은 이날 중국 베이징 조어대에서 열린 한중 비즈니스포럼 사전간담회 모두발언에서 ”늘 망설여지기 마련이지만 방향을 바꾸지 않으면 새로운 길은 끝내 찾아낼 수 없을지도 모른다“면서 이같이 말했다. 이 자리에는 청와대 김용범 정책실장, 위성락 국가안보실장 등을 비롯해 최태원 SK그룹 회장, 이재용 삼성전자 회장, 정의선 현대차그룹 회장, 구광모 LG그룹 회장 등 재계 인사들이 참석했다. 중국 측에선 런홍빈 중국 국제무역촉진위원회 회장, 후치쥔 SINOPEC 회장, 랴오린 중국공상은행 회장, 니전 중국에너지건설그룹 회장 등 주요 기업인들이 자리했다.
이 대통령은 ”한중은 예를 든다면 같은 바다를 같은 방향을 향해 함께 항해하는 배와 같은 입장이었다고 생각한다“며 ”같은 파도를 넘고 또 서로의 움직임을 의식하면서 한편으로는 협력하고 또 한편으로는 경쟁하며 성공적인 항해를 지금까지 이끌어 왔다고 생각한다“고 했다. 이어 ”각자 기술 발전과 경제성장을 추구하면서도 산업 공급망 간의 연계로 서로 발전에 도움을 주고, 글로벌 경제를 선도해 왔다“면서도 ”많은 성취를 이뤘지만 현재 글로벌 경제, 통상 환경이 더이상 과거와 같이 정해진 항로를 그대로 쉽게 따라갈 수 있는 상황은 아니다“라고 평가했다.
이 대통령은 ”기술은 빠르게 방향을 바꾸고 있고, 공급망은 조류처럼 예측하기 어려워졌다“며 ”과거의 관성에만 의존하면 중요한 전환점을 모르고 지나칠 수도 있을지 모른다“고 했다. 이 대통령은 새로운 시장 개척의 필요성을 강조하며 ”인공지능이라는 미래 기술을 통해서 새로운 차원의 협력도 가능하고, 또 함께해야 한다“고 말했다. 이어 ”생활용품, 뷰티, 식품등 소비재 그리고 영화, 음악, 게임, 스포츠 등 문화 콘텐츠는 새로운 돌파구가 될 수 있을 것“이라며 ”인공지능은 제조업, 서비스업 등 각각의 분야에서 협력의 폭을 넓히고 깊이를 더해 줄 것“이라고 내다봤다.
허리펑 중국 국무원 경제담당 부총리도 환영사를 통해 ”(양국이) 전략적 동반자 관계를 안정적인 관계로 유지하며, 92년 수교 이래 양국 각 분야 교류 협력이 공동 번영을 실현해 왔다“며 ”(양국) 관계가 시대 발전의 흐름에 맞춰 양국 국민 이익에 부합하고 세계 평화와 안정, 발전, 번영에 기여하고, 광범위적인 협력과 국제 협력의 본보기가 됐다“고 화답했다. 이어 ”양국의 정상회담이 반드시 공동 인식을 통해 양국 관계가 신뢰하는 발전하는 관계로 이끌어 가길 바란다“고 했다. 이 대통령은 같은 날 오후 시진핑 중국 국가주석과 정상회담을 진행한다.
이 대통령은 이날 포럼 기조연설에서 한중 협력 모델로 ‘벽란도 정신’을 제시하기도 했다. 이 대통령은 “고려와 송나라가 교역과 지식 순환을 통해 자국의 발전과 문화적 성숙을 도모했고, 외교적 긴장과 갈등이 있었던 시기에도 벽란도를 통한 교역과 교류는 중단되지 않았다”며 “오늘날 우리가 다시 주목해야할 지점도 바로 이 벽란도 정신”이라고 강조했다. 그러면서 “제조업이라는 단단한 고려지 위에 서비스와 콘텐츠라는 색채와 서사를 담아 새로운 가치를 함께 써 내려가고 그 성과가 다시 양국의 발전과 지속성장으로 이어지는 진정한 협력의 구조를 다시 만들 때”라고 했다.
