靑 “생중계 정부 실현…내년부터 47개 모든 부처 정책 중계”

정부가 내년 1월부터 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다.
이규연 청와대 홍보소통수석은 31일 춘추관 브리핑을 통해 “이재명 정부는 지난 7개월 간 국무회의, 업무보고 등 대통령의 국정운영을 생중계했으며, 그 영상을 국민과 언론에 전면 개방했다. 내년 1월부터는 청와대뿐만 아니라 47개 모든 부처를 대상으로 정책 생중계를 확대한다. 이 역시 역대 정부 최초”라고 밝혔다.
이 수석은 “국무총리와 각 부처가 시행하는 행사 중 정책적으로 중요한 현안이나, 국민이 관심을 갖을만한 사안에 대해서는 모두 생중계할 방침이다. 이를 위해 국민방송 KTV가 촬영 및 중계, 송출, 영상 제공을 원스톱으로 지원한다. 정부 부처의 생중계 영상 역시 언론을 포함한 모든 국민에게 개방한다”고 설명했다.
그러면서 “상징적인 국가 행사는 물론, 다양한 정책 현안도 생중계를 통해 신속하게 국민들에게 알릴 방침이다. 부처 행사는 규모와 성격에 따라 ‘KTV 국민방송’ 또는 ‘KTV 유튜브 채널’을 통해 송출된다”고 부연했다.
이 수석은 “이번 정책 생중계 확대를 통해 국정운영의 투명성은 더욱 강화되고, 국정 신뢰도 역시 높아질 것으로 기대한다. 개방하면 할수록 국정이 더 투명해진다는 대통령의 국정철학을 과감하게 실천해 열린 ‘열린 정부, 생중계 정부’를 실현해 나가겠다”고 강조했다.
이 수석은 생중계 대상 행사에 관해 “KTV에서 각 부처에 신청을 받아 리스트를 만들고 차례차례 생중계할 것”이라며 “앞으로 하겠다는 것은 일반적인 정책 토론회나 이런 것들까지도 더 확대해서 생중계 범위를 대폭 늘리겠다는 의미”라고 밝혔다.
이어 “KTV 내 원스톱 서비스 창구를 만들어서, 각 부처에서 요청하면 시스템이 작동되는 방식으로 운영될 것”이라며 “저희가 판단해서 생중계했으면 좋겠다고 할 수도 있지만, 기본적인 건 각 부처에서 결정해서 신청해야 한다”고 덧붙였다.
그는 “대통령께서도 어제 말씀하셨지만 홍보, 소통이 굉장히 높은 위치에 와 있는 정책이다. 대통령이 의지를 갖고 있는데 각 부처에서 (생중계) 신청을 안 할 일은 없을 것”이라며 “기본적으로 대통령이 가진 국정철학을 이런 식으로 실천해 나가는 것”이라고 밝혔다.
이어 “47개 정부 부처라고 말했지만, 앞으로 더 범위를 늘릴지도 모르겠다”며 “(생중계 수요를) 일반적으로 견뎌낼 수 있을 정도의 장비, 인력은 충원한 상태지만, 앞으로 조직 정비나 예산 등을 통해 고도화하는 작업을 더 할 것”이라고 했다.
끝으로 이 수석은 이 대통령의 향후 민생 행보에 대해 “언론인분들하고 같이 어울리는 것, 동네 상권에 계신 분들하고 어울리는 것, 이런 것들은 기회가 있을 때마다 자주 있을 거라고 보인다. 지금까지 대통령께서 7개월 동안 보여주신 것들이 있으니까 그 연장선상에서 보면 자주 있을 거라고 추측된다”고 설명했다.
