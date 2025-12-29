이혜훈 “韓경제 단기적 퍼펙트 스톰…민생·성장 과감히 투자”

이 후보자는 “이럴 때야말로 단기적인 대응을 넘어 서서 더 멀리 더 길게 보는 전략적인 사고가 필요하다”며 “이런 맥락에서 기획예산처가 태어났다”고 했다.

초대 기획예산처 장관 후보자로 지명된 이혜훈 전 국민의힘 의원이 29일 오전 서울 중구 예금보헌공사에 마련된 인사청문회 준비 사무실로 첫 출근하고 있다. 2025.12.29/뉴스1

이 후보자는 “더 멀리 보는, 미래를 길게 보는 기획예산처, 기동력 있는 민첩한 기획예산처, 권한은 나누고 참여는 더 늘리는 기획예산처, 운영 과정을 국민 앞에 투명하게 공개하는 기획예산처로 거듭나겠다“며 ”혼신을 다해 이 목표를 향해 매진하겠다”고 했다.