범여권 조국혁신당도 반발…“尹 탄핵 반대 이혜훈, 결별했나 답하라”

이재명 정부 초대 기획예산처 장관 후보자로 보수진영 출신 인사인 이혜훈 전 의원이 발탁된 것과 관련해 범여권에서는 우려의 목소리가 나왔다. 조국혁신당은 이 후보자를 향해 “윤석열 전 대통령과 결별한 것인가”라며 “즉각 답하라”고 28일 촉구했다.
박병언 조국혁신당 대변인은 이날 논평을 내고 “조국혁신당은 이혜훈 지명자에 대한 인사검증을 위해 윤석열과의 결별 여부를 확인하고자 한다”며 이같이 말했다.
박 대변인은 “이 후보자는 윤석열 탄핵에 명시적으로 반대해 왔다. 헌법재판소의 파면 결정 전까지 탄핵에 반대한다는 집회를 직접 주최하고 발언까지 이어왔다”며 “‘윤석열을 석방하라’고 직접 외치는가 하면 ‘민주당이 내란을 선동하고 있다’는 플래카드를 걸었던 사람”이라고 지적했다.
이어 “탄핵소추절차 자체가 불법이므로 헌법재판소가 실체판단을 하지 말고 각하해야 한다는 주장도 해왔다”며 “모두가 국민들의 바램과 정면으로 반하는 주장이었다”고 했다.
박 대변인은 또 “이재명 정부는 국민의 삶을 뒷받침하기 위해 지출을 늘리는 확대재정정책을 기조로 하고 있다”며 “이 후보자는 정부 지출을 줄여야 한다는 지론을 가지고 있어 정책적 기조 측면에서도 해명이 필요하다”고 말했다.
그러면서 이 후보자를 향해 “윤석열을 옹호하기 위해 외쳤던 그 말들, 지금은 어떤 입장인가. 정부의 확장적 재정기조에 동의하나”라며 “이 질문에 대한 답을 듣지 않고 장관 임명에 동의하기는 어려울 것 같다. 빠른 공개입장을 요청한다”고 했다.
아울러 대통령실을 향해서도 “이상의 점을 모두 확인한 것인지, 어떻게 확인한 것인지도 밝힐 필요가 있다”며 “이 후보자의 능력이 얼마나 높은지 몰라도 윤석열 탄핵을 외친 국민의 마음을 헤아리신다면 이혜훈 발탁에 대한 상세한 설명이 필요한 상황”이라고 지적했다.
이 후보자는 국민의힘의 전신인 한나라당·새누리당·미래통합당 소속으로 3선 의원을 지냈다. 자난해 제 22대 총선에서는 국민의힘 후보로 서울 중구성동구갑에 출마했다.
이규연 대통령실 홍보소통수석은 이날 브리핑에서 야권 보수 인사로 분류되는 이 후보자를 지명한 데 대해 “대통령 국정 인사 철학이 기본적으로 통합, 실용인사 두 축이 있다”라며 “이런 인사 원칙을 이번에도 지켰다고 볼 수 있다. 경제·예산 분야에 누구보다도 전문가들로 꼽히는 분들, 실무 능력을 다 갖춘 분들이라는 것을 알 것”이라고 설명했다.
