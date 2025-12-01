대통령실, 쿠팡 ‘셀프조사’에… “얄팍한 잔수로 매 벌어”

與 “쿠팡, 대국민 기만극 중지하라”
여야는 26일 쿠팡이 전날 기습 ‘셀프 조사’ 결과를 발표한 것에 대해 한목소리로 비판했다. 대통령실에서도 “아주 부적절하다. 얄팍한 잔수로 매를 벌고 있다”는 지적이 나왔다. 더불어민주당은 30, 31일 이틀간 국회 6개 상임위원회가 공동 개최하는 연석 청문회를 열어 쿠팡을 전방위적으로 압박할 계획이다.
野 “美정치권과 통상이슈 키우려해”
6개 상임위 30, 31일 연석 청문회
민주당은 이날 “대국민 기만극을 중지하라”고 밝혔다. 박경미 대변인은 서면 브리핑에서 “3300만 국민의 일상이 털렸는데 쿠팡은 ‘탐정 놀이’로 국민을 우롱하고 있다”고 비판했다. 이어 “수사당국과 협의 없이 해외에서 유출자를 사적으로 접촉해 진술을 확보한 것은 상식과 법치를 넘어선 행위”라며 “사태가 종결된 것처럼 여론을 유도하려 한 것은 명백한 사법 절차 무력화 시도”라고 했다.
쿠팡은 전날 대통령실이 소집한 관계 부처 장관회의 시작 직전 개인정보를 유출한 전직 중국인 직원으로부터 외부 전송은 없었던 것을 확인했다는 내용의 자체 조사 결과를 발표했다.
국민의힘도 “쿠팡은 책임보다 계산을 앞세웠다”고 지적했다. 박성훈 수석대변인은 논평에서 “국회와 정부의 문제 제기를 ‘기업 탄압’으로 포장해 미국 정치권과 통상 이슈로 사안을 키우려는 듯한 움직임까지 보인다”며 “명백한 개인정보 보호 실패를 외교·통상의 방패 뒤로 숨기려는 시도라면 책임 회피를 넘어선 기업의 오만”이라고 했다. 도널드 트럼프 1기 행정부 핵심 관계자 등을 상대로 한 쿠팡의 대미(對美) 로비 의혹을 지적한 것이다.
민주당은 30, 31일 국회 과학기술정보방송통신위원회, 외교통일위원회, 국토교통위원회 등 6개 상임위 소속 민주당 의원이 참석하는 연석 청문회를 연다. 개인정보 유출 책임과 탈세 의혹, 심야 배송 과로사, 영업정지 가능성 등을 들여다볼 계획이다. 국민의힘은 국정조사를 주장하며 연석 청문회엔 불참한다. 과방위 여당 간사인 김현 의원은 통화에서 “경찰 조사가 진행 중인데 자체 조사 결과를 기습 발표해 물타기하고 여론을 조작하는 것은 보통 기업의 수법이 아니다”고 했다.
대통령실 관계자는 이날 “쿠팡이 정관계를 상대로 매를 벌고 있다”고 말했다. 다만 대통령실은 향후 대응이 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 지휘하는 범부처 태스크포스(TF)를 중심으로 이뤄질 것이라고 밝혔다. 대통령실이 전면에 나설 경우 한미 간 외교 문제로 키우려는 쿠팡 의도에 말려들 수 있다는 점을 우려한 것으로 보인다.
