韓, 필리핀에 6억달러 규모 호위함 2척 수출 계약

필리핀, 韓초계함-FA50 등 운용
한국과 필리핀이 6억 달러 규모의 호위함 2척을 수출하는 계약을 26일 체결했다고 방위사업청이 밝혔다. 이번 계약은 필리핀 해군 현대화를 위한 호위함 2차 사업의 일환이다.
방사청 “K방산 신뢰, 우주협력 확대”
HD현대중공업은 3200t급 최신형 호위함 2척을 건조해 2029년까지 필리핀 해군에 인도하게 된다. 수출 금액은 5억7800만 달러(약 8400억 원) 규모다.
방사청은 “정부의 적극적 세일즈 외교와 방산기업의 기술력 및 노력이 결집된 쾌거”라며 “특히 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC)를 계기로 열린 한-필리핀 정상회담의 지속적 방산협력 약속이 사업 추진에 힘을 실었다”고 설명했다.
앞서 필리핀은 2016년에도 호위함 1차 사업으로 HD현대중공업이 건조한 호위함(호세 리잘급·2600t) 2척 도입을 결정했다. 2척은 각각 2020년과 2021년에 인도돼 필리핀 해상 작전의 주축으로 맹활약 중이라고 방사청은 설명했다. 필리핀은 2021년에 초계함 2척, 2022년에 원해(遠海)경비함 6척을 포함해 총 10척의 함정 도입 계약을 HD현대중공업과 체결한 바 있다. 또 2014년과 올해 두 차례에 걸쳐 한국산 FA-50 경공격기 24대 도입을 결정하는 등 사실상 한국산 무기를 군의 주력으로 운용하고 있다.
이용철 방위사업청장은 “이번 호위함 2차 사업 계약은 필리핀 정부가 K방산에 대해 보여준 변함없는 신뢰의 상징”이라며 “향후 유도무기와 우주분야 등에서 방산협력을 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.
