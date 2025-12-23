野 “대법-법원행정처가 특검 추천” 與 “수용못해”

더불어민주당이 22일 전격적으로 통일교 특검 수용 입장을 밝혔지만, 특검 추천권과 수사 범위를 두고선 여야 간 팽팽한 줄다리기가 예상된다. 특히 특검 후보 추천을 둘러싸고 국민의힘은 ‘제3자 추천’을 강조하는 반면에 민주당은 야당이 주장하는 대법원 추천안엔 반대하며 신경전을 벌이고 있다.
여야는 이날 원내대표 회동을 갖고 통일교 특검에 대한 의견을 교환했지만 특검 추천권에 대한 이견을 확인한 것으로 알려졌다. 국민의힘은 전날 개혁신당과 합의한 대로 대법원과 법원행정처가 특검 후보 2명을 추천하면 대통령이 그중 1명을 임명하는 ‘제3자 추천’ 방식으로 임명하는 방안을 요구했다. 여야 의원 모두 통일교 지원 의혹을 받고 있는 만큼 민주당과 국민의힘이 아닌 제3자가 특검을 추천하도록 하자는 것.
하지만 민주당 문진석 원내운영수석부대표는 회동 전 기자들과 만나 국민의힘과 개혁신당이 합의한 특검안에 포함된 ‘제3자 추천’ 방식에 대해 “그건 자기들끼리 합의한 것”이라고 일축했다. 조희대 대법원장이 추천하는 특검 후보는 수용할 수 없다는 것.
김병기 원내대표도 이날 기자들과 만나 특검 후보 추천 방식에 대해 “특검법대로 하자는 것”이라며 국민의힘과 개혁신당 합의안에 대해 부정적인 입장을 드러냈다.
통일교 특검 수사 범위를 두고도 여야 간 줄다리기가 이어질 것이라는 전망이 나온다. 국민의힘은 전날(21일) 개혁신당과 합의한 대로 통일교 관련 여야 정치인들의 금품 수수와 정치자금법 위반, 민중기 특검의 민주당 정치인 통일교 의혹 은폐 의혹 등을 수사 대상으로 하자는 입장이다. 다만 국민의힘 장동혁 대표와 송언석 원내대표는 이날 최고위원회의에서 이재명 대통령을 겨냥해 “한학자 총재를 만났는지 답하지 못하고 있다”고 공세에 나서면서 이 문제 역시 특검 수사 대상에 포함시켜야 한다는 뜻을 내비쳤다.
민주당은 여야 전현직 의원들뿐 아니라 윤석열 김건희 부부와 통일교의 관계를 포함해 윤 전 대통령이 당선됐던 2022년 대선도 수사 범위에 포함시켜야 한다는 입장이다. 민주당 김병기 원내대표는 이날 당 회의에서 “여야 정치인 누구도 예외없이 모두 포함해서 특검 할 것을 제안한다”며 “지난 대선에서 통일교가 정치에 어떻게 개입했는지도 밝혀 보자. 성역 없이 발본색원하자”고 말했다. 다만 민주당은 야권이 주장하는 김건희 특검(특별검사 민중기)과 관련한 의혹을 수사 대상에 포함하는 것에는 반대하는 입장이다.
