이호선 “불의-도둑질엔 대가 따라야”…친한계 반발 일축

국민의힘 이호선 당무감사위원장이 18일 “정의는 단순히 균형을 맞추는 것이 아니라, 악에 대한 분명한 응답”이라며 “들키면 본전이 되어서는 안 되고 불의에는 안하느니만 못한 대가가 따라야 한다”고 밝혔다.
16일 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원(경기 고양병 당협위원장)의 당원권을 2년간 정지하라고 중앙윤리위원회에 권고하기 전날 “들이받는 소는 돌로 쳐 죽일 것”고 말한데 이어 자신의 입장을 성경을 인용해 밝힌 것이다.
특히 이번 입장이 친한계의 강한 반발이 지속되고 있는 가운데 나온 것이라 더욱 주목된다. 징계를 권고받은 김 전 최고위원은 “닭의 목을 비튼다고 새벽이 안 오는 건 아니다. 그러니까 해 볼 대로 해 보시라. 저도 할 만큼 하겠다”고 밝힌 바 있디.
이 위원장은 18일 자신의 개인 블로그를 통해 구약성경 속 출애굽기 22장을 분석하는 글을 올렸다. 그는 “인간의 영악한 본성을 감안하면 배액 배상제야말로 법적 정의 관념에 더 부합한다”며 “이런 규범은 도둑질 한 자나 혹시라도 도둑질 할 유혹에 넘어갈 수 있는 잠재적 도둑들에게 확실하게 알려져야 한다”고 주장했다.
앞서 이 위원장은 15일 자신의 블로그에 구약성경 출애굽기를 인용하면서 “소가 본래 받는 버릇이 있고, 임자는 단속하지 아니하여 (사람을) 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것”이라는 글을 쓰기도 했다. 정치권에선 김 전 최고위원과 한동훈 전 대표를 겨냥했다는 해석이 나왔다.
이후 16일 당무감사위 결과 발표 현장에서는 김 전 최고위원에 대해 “솔직히 말씀드리면 (위원 중에선) 과연 당에 잔류하는 게 마땅한가 하는 말씀도 있으셨다”고 했다. 출당이나 제명 등 더 강한 수위의 징계도 검토했다는 취지다.
김 전 최고위원의 징계 여부는 당 중앙윤리위원회가 최종 결정하게 된다. 다만 중앙윤리위원장이 현재 공석이라 징계 확정까진 시간이 걸릴 것으로 보인다.
당내에선 이번 징계 권고를 두고 내홍이 격화되고 있다. 당 지도부의 친한계 밀어내기가 본격화되고 있다는 분석이 나오는 가운데 국민의힘 장동혁 대표도 “밖에 있는 적 50명보다 내부의 적 1명이 더 무섭다”며 당무감사위에 힘을 싣고 있다.
친한계는 거세게 반발하고 있다. 김 전 최고위원은 “징계가 확정되면 가처분 신청 등 법적 대응을 하겠다”면서 “비상계엄을 옹호하고 부정선거를 주장한 이 위원장은 당무감사위원장 자격이 없다”고 밝혔다. 한 전 대표는 이 위원장을 겨냥해 “민주주의를 돌로 쳐 죽일 수 없다”고 했다.
