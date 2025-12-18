통일교, 전재수 책 1000만원어치 구입…田 “출판사 통한 정상 구매”

  입력 2025년 12월 18일 09시 24분

통일교 지원 의혹을 받는 전재수 더불어민주당 의원이 지난 15일 오후 서울 여의도 국회의원회관에서 경찰의 의원실 압수수색과 관련 취재진을 향해 입장을 밝히고 있다. 뉴스1
통일교 금품 수수 의혹으로 경찰 수사를 받는 더불어민주당 전재수 의원(전 해양수산부 장관)이 통일교가 자신의 책을 대량 구매했다는 보도에 대해 “출판사를 통해 정상적으로 구매됐다”고 밝혔다.

전 의원은 17일 페이스북을 통해 “의원실 확인 결과 세금계산서까지 정상 발급된 것으로 확인됐다”며 이같이 말했다.

그는 “저는 통일교로부터 그 어떠한 불법적인 금품수수도 없었다는 점을 다시 한번 말씀드린다”고 강조했다.

앞서 통일교 산하 재단이 2019년 11월 전 의원의 책 ‘따뜻한 숨’ 500권을 1권당 2만 원씩 총 1000만 원에 구매했다는 보도가 나왔다.

윤영호 전 통일교 세계본부장은 특검 조사에서 책 구매 등의 방식으로 정치인들을 지원해 왔다는 취지로 진술한 바 있다.

경찰청 국가수사본부 특별전담수사팀은 통일교의 여야 정치인 금품 지원 의혹을 수사하며 15일 전 의원의 자택과 국회 사무실 등을 압수수색했다. 당시 영장에 전 의원에 대해 ‘2018년 무렵 현금 2000만 원과 약 1000만 원 상당의 고가 시계(불가리 시계) 1점’을 수수한 혐의가 적시된 것으로 파악됐다. 뇌물수수 혐의와 정치자금법 위반 혐의가 적용됐다.

전 의원은 당시 압수수색 이후에도 기자들과 만나 “통일교로부터 그 어떠한 금품수수는 절대 없었다는 말씀을 다시 한번 분명히 드린다”고 재차 밝혔다.

이혜원 기자 hyewon@donga.com
