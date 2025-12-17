김병기, ‘쿠팡대표와 70만원 식사’ 보도에 “난 3만8000원 파스타 주문”

“쿠팡에 자료 보여줬다”는 보도엔 “지나친 대관업무 주의 준 것”
더불어민주당 김병기 원내대표가 국정감사를 앞두고 박대준 당시 쿠팡 대표 등과 한 호텔 식당에서 오찬한 데 대해 “여당 원내대표로서 해야 할 일을 했을 뿐”이라며 재차 해명에 나섰다.
김 원내대표는 17일 페이스북을 통해 “(당시) 쿠팡 대표에게 대관 조직을 늘리고 특히 국회를 상대로 지나치게 대관 업무를 하는 것에 대해 주의를 줬다”며 이같이 말했다.
이어 “특히 쿠팡에 입사한 제 전직 (문제) 보좌직원이 제 이름을 팔고 다닌다는 얘기가 있는데 앞으로 원내대표실 업무와 관련해 원내대표실 직원들을 만나거나 제 이름을 이용해서 대관 업무를 하지 못하도록 해달라고 요청했다”고 밝혔다.
그러면서 “그 과정에서 제가 받은 피해 관련 자료를 보여줬을 뿐”이라며 “그 자료는 쿠팡 업무와는 전혀 관련이 없다”고 주장했다.
앞서 노컷뉴스는 김 원내대표가 지난 9월 5일 박 대표와 서울 여의도의 한 5성급 호텔 식당에서 오찬하며 쿠팡 내부 특정 인물에 대한 자료를 보여줬다고 보도했다. 또한 공교롭게도 당일 오찬 이후 김 원내대표의 전직 보좌진 출신 쿠팡 임원들이 인사상 불이익을 받았다고 전했다.
김 원내대표는 “제 보좌직원에 대한 쿠팡의 인사조치와 저는 전혀 관련이 없다”고 주장했다. 그는 “9월 5일이면 제 전직 보좌직원 2명 중 1명은 쿠팡에 임용되지도 않았다”며 “박 대표는 오히려 저와 만난 이후에 제 전직 (문제) 보좌관 1명을 추가로 채용했다”고 설명했다.
오찬 자리에서 김 원내대표는 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 국감 증인 채택에 관여하지 않겠다고도 분명한 입장을 밝혔다고 강조했다. 그는 “김 회장에 대한 언급에 대해 저는 국감 증인은 상임위원회에서 결정하고 이에 관여하지 않겠다는 점을 명확히 했다”며 “실제로 김범석은 국감 증인으로 채택됐다”고 했다.
그러면서 “쿠팡 일용직 퇴직금 미지급 사건에서의 검찰 외압 의혹, 개인정보 유출 사건 등은 이슈화되지도 않은 시기여서 이와 관련된 대화는 없었다”며 “오히려 쿠팡의 산재, 물류센터·배송기사의 과로 및 산재 사망 등 노동환경을 개선해 줄 것을 주문했다. 특히 대미통상협상과 관련해 쿠팡에서 도움을 줄 것을 요청했다”고 말했다.
김 원내대표는 당시 오찬 비용으로 약 70만 원이 나왔다는 보도에 대해선 “제가 주문한 파스타는 3만8000원이었다”고 선을 그었다. 그는 앞서 “공개 일정이고, 적어도 5명이 식사했다”고 해명하기도 했다.
아울러 “저는 앞으로도 필요하면 누구든지 만날 것”이라며 “떳떳하기 때문”이라고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
