이호선 “사실왜곡 깊은 유감”…김종혁 “돌로 쳐죽이려는 시도에 맞설 것”

이 위원장은 17일 블로그에 김 전 최고위원에 대한 징계 권고 결정과 관련한 국민의힘 당무감사위원회 의결서를 공개하며 “사실을 왜곡하는 행태에 대해 깊은 유감을 표한다”고 했다.

김종혁 전 국민의힘 최고위원의 모습 2024.6.27 뉴스1

이에 대해 김 전 최고위원은 “당무감사위가 보내온 질문과 제가 12월 10일 제출한 답변서를 공개한다”며 “누가 헛소리를 하고 있는지 판단하실 수 있을 것”이라고 했다. 그러면서 “답변서를 쓰면서 국민의힘이 어쩌다 이 지경이 됐는지 가슴이 답답했다”며 “질문의 수준이 이게 뭐냐”고 했다.