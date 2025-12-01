이호선 “들이받는 소는 돌로 쳐 죽일 것”… 한동훈 “민주주의, 돌로 쳐 죽일수 없다”

국민의힘 당무감사위원회가 방송에서 지도부와 당원들을 비난했다는 이유로 친한(친한동훈)계 김종혁 전 최고위원(경기 고양병 당협위원장)의 당원권을 2년간 정지하라고 중앙윤리위원회에 권고하면서 당내 파열음이 커지고 있다. 장동혁 지도부가 강성 지지층 결집 노선을 고수하는 가운데 노선 변경과 중도 확장을 요구하는 목소리도 점점 확산되고 있다.
이호선 당무감사위원장은 16일 서울 여의도 국민의힘 당사에서 브리핑을 열고 “김 위원장의 발언은 비판이 아닌 낙인찍기에 해당한다”면서 “다양성과 표현의 자유를 내세우면서 정작 자신과 다른 의견에는 망상, 파시즘, 사이비라는 낙인을 찍었다”고 밝혔다. 이어 “솔직히 말씀드리면 (위원 중에선) 과연 당에 잔류하는 게 마땅한가 하는 말씀도 있으셨다”고 했다. 출당이나 제명 등 더 강한 수위의 징계도 검토했다는 취지다.
이 위원장은 당무감사위 전날인 15일 자신의 블로그에 구약성경 출애굽기를 인용하면서 “소가 본래 받는 버릇이 있고, 임자는 단속하지 아니하여 (사람을) 받아 죽이면 그 소는 돌로 쳐 죽일 것이고 임자도 죽일 것”이라는 글을 쓰기도 했다. 정치권에선 김 전 최고위원과 한동훈 전 대표를 겨냥했다는 해석이 나왔다.
김 전 최고위원의 징계 여부는 당 중앙윤리위원회가 최종 결정하게 된다. 중앙윤리위는 8월엔 전당대회를 방해한 혐의를 받은 전 한국사 강사 전한길 씨에 대해 경징계(경고)를 내려 솜방망이 처분이란 비판을 받기도 했다. 다만 중앙윤리위원장이 현재 공석이라 징계 확정까진 시간이 걸릴 것으로 보인다.
당내에선 이번 징계 권고를 두고 친한계 밀어내기가 본격화되고 있는 것이라는 해석이 나온다. 장 대표가 임명한 장예찬 여의도연구원 부원장은 이날 한 전 대표 가족이 연루 의혹을 받는 ‘당원게시판 논란’을 거론하며 “당내 오래된 고름 같은 문제들을 연내에 째고 나면, 새해에는 새로운 어젠다 설정과 대여 투쟁, 민생이라는 두 축을 중심으로 당 외부 문제에 집중할 수 있는 환경이 되지 않을까 싶다”고 말했다.
친한계는 거세게 반발했다. 김 전 최고위원은 “징계가 확정되면 가처분 신청 등 법적 대응을 하겠다”면서 “비상계엄을 옹호하고 부정선거를 주장한 이 위원장은 당무감사위원장 자격이 없다”고 밝혔다. 한 전 대표는 이 위원장을 겨냥해 “민주주의를 돌로 쳐 죽일 수 없다”고 했다.
내년 6·3지방선거 경선 룰을 둘러싼 논란도 커지고 있다. 국민의힘 지방선거기획단은 다음 주쯤 지방선거 경선 규칙 3개를 당 지도부에 건의할 방침이다. 현행 ‘당원 투표 50%, 국민 여론조사 50%’와 ‘당원 70%, 여론조사 30%’로 당심 반영 비율을 높이는 방안, 그리고 당원 투표를 50%로 유지하되, 나머지 50%는 국민 여론조사와 국민 선거인단 투표로 합산하는 방식이다. 당심 반영 비율을 70%로 높이는 방안을 두고 당내 반발이 커지자 일종의 절충안을 마련한 것이다. 하지만 당원 못지않은 강성 지지층들이 선거인단에 대거 참여할 가능성이 높아 당심 확대 안과 큰 차이가 없을 거란 지적이 당내에서 나온다.
이날도 당내에선 지방선거 경선에 민심 반영 확대를 요구하는 목소리가 이어졌다. 이날 국회에서 열린 ‘지방선거 승리 전략 토론회’에 참석한 유정복 인천시장은 “여론조사가 현실 인식을 반영하는 것이 아니라는 한심한 얘기를 하면 가능성이 없다”며 “이런 구태의연한 행태로 어떻게 (낮은 지지율을) 극복하나”라고 비판했다.
