분당 선도지구 4곳, 2만163채로 재건축

지구별로 280∼365% 용적률 적용
現 1만2055채의 2배 수준 늘려
공공기여금은 3조5000억 추산
1기 신도시 재건축 속도 빨라질듯
경기 성남시 분당신도시 재건축 선도지구 4곳의 재건축 밑그림이 나왔다. 이에 따라 올해 안에 특별정비구역으로 지정되는 등 재건축 사업이 가시화될 것으로 보인다. 지구별로 280∼365% 용적률을 적용해 4개 지구 1만2055채를 총 2만163채로 재건축한다. 용적률 상향에 따른 공공기여금만 3조 원이 넘을 거라는 전망이 나온다.
● 분당 4개 지구 2만163채로 재건축
성남시는 15일 오후 도시계획위원회를 열고 분당 재건축 선도지구 4곳이 제출한 특별정비구역 지정안 등을 심의해 조건부로 의결했다고 16일 밝혔다. 이번에 통과한 4곳은 샛별마을(2843채), 양지마을(4392채), 시범단지(3713채), 목련마을(1107채) 등이다. 성남시는 올해 안에 특별정비구역 지정·고시까지 완료할 계획이다.
특별정비계획안에 따르면 양지마을 구역은 용적률 360% 이하를 적용해 최고 37층 6839채로 재건축한다. 시범단지 구역은 용적률 325∼365%를 적용해 최대 49층 6049채, 샛별마을 구역은 용적률 365%를 적용해 최고 49층에 약 4800채로 계획하고 있다. 연립주택단지인 목련마을 구역은 용적률 280%를 적용해 27층 규모 2475채로 재건축할 계획이다.
용적률이 늘어난 만큼 막대한 공공기여금을 내야 해 사업이 진통을 겪을 가능성도 남아 있다. 정비업계 등에 따르면 선도지구 4곳이 내야 하는 공공기여금은 약 3조5000억 원 수준으로 추산된다. 시범단지 등 규모가 큰 단지의 기여금은 1조 원대에 이를 거라는 전망까지 나온다. 공사비 인상 등이 겹칠 경우 주민들이 내야 할 분담금이 치솟을 수 있다는 우려가 나온다.
올해 특별정비구역 지정·고시를 마치면 조합 설립, 시공사 선정 등 본격적인 재건축 절차를 밟게 된다. 성남시는 10·15 부동산대책에 따른 규제지역 지정으로 조합이 설립되면 그 이후로는 매매를 해도 조합원 지위를 넘겨받을 수 없다. 이 때문에 조합 설립 전 집을 매수하려는 수요가 쏠릴 수 있다. 이달 8일 기준 성남시 분당구 아파트값은 10·15 대책 직전인 10월 13일 대비 5.50% 올라 전국에서 가장 큰 폭으로 뛰었다.
● 평촌·산본 등 15곳 중 8개 정비구역 지정 가시화
1기 신도시 선도지구는 분당을 포함해 총 5개 지자체(15곳) 3만7266채가 선정됐다. 그중 8곳이 연내 정비구역을 지정할 수 있을 것으로 보인다. 이미 경기 안양시는 2일 도시계획위원회를 열고 평촌신도시 꿈마을금호(1750채), 꿈마을우성(1376채) 등 2곳의 특별정비구역 계획안 등을 조건부 의결했다. 군포시 산본신도시도 백합자이(2758채), 한양백두(1862채) 등 2곳에 대해 18일 심의를 거칠 예정이다. 평촌 샘마을, 경기 고양시 일산신도시, 부천시 중동신도시는 심의가 내년으로 미뤄질 예정이다.
1차 선도지구 재건축이 가시화되면서 추가 지구 지정에 대한 관심도 쏠리고 있다. 1기 신도시 재건축은 이주 여력 등을 감안해 매년 정부와 지자체가 정한 물량 내에서 정비구역을 지정하게 돼 있다. 국토교통부에 따르면 내년 정비 가능 물량은 일산(2만4800채)과 중동(2만2200채)은 여유가 있는 편이다. 반면 분당(1만2000채), 평촌(7200채), 산본(3400채) 등은 적은 편이다. 정비업계 관계자는 “구역별이 아닌 아파트 단지별로 동의율 요건을 맞추도록 하는 법 개정이 추진되고 있어 1기 신도시 재건축 속도가 늦춰질 가능성이 있다”며 “법 개정 전 사업을 서두르는 단지들이 나올 것”이라고 전망했다.
댓글 0