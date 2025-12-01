한미 핵협의그룹 성명서 北 표현 모두 제외

  • 동아일보

글자크기 설정

李-트럼프 정부 출범후 첫 회의
“북핵 불용 의지 후퇴” 지적 나와

한미 확장억제 협의체인 ‘핵협의그룹(NCG)’ 공동성명에서 북한 관련 표현이 모두 제외됐다. 최근 미국이 내놓은 국가안보전략(NSS)에서 북한이 전혀 언급되지 않은 데 이어 한미 NCG 공동성명에서도 북한 위협에 대한 문구가 빠지면서 북핵 불용 의지가 후퇴한 것 아니냐는 지적도 나온다.

한미 양국은 11일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 제5차 NCG 회의를 개최했다. 지난해 1월 제4차 회의 이후 11개월 만이자 도널드 트럼프 2기 행정부와 이재명 정부가 출범한 이후로 첫 NCG 회의다.

공동성명에 따르면 미국은 핵을 포함한 미국의 모든 범주의 군사적 능력을 활용해 한국에 대해 확장억제를 제공하는 공약을 재확인했다.

하지만 제4차 회의 때 포함됐던 “북한의 어떠한 핵공격도 용납할 수 없으며 정권 종말로 귀결될 것”이라는 미국의 대북 경고성 표현 등 북한에 대한 표현이 모두 제외됐다. 군 소식통은 “북한을 자극하지 않으려는 의도이겠지만 자칫 동맹 억지력 약화로 비칠 수 있다”고 했다.

#한미#확장억제#핵협의그룹#공동성명#북한#미국
윤상호 군사전문기자 ysh1005@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스