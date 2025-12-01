한미 핵협의그룹 성명서 北 표현 모두 제외

李-트럼프 정부 출범후 첫 회의
한미 확장억제 협의체인 ‘핵협의그룹(NCG)’ 공동성명에서 북한 관련 표현이 모두 제외됐다. 최근 미국이 내놓은 국가안보전략(NSS)에서 북한이 전혀 언급되지 않은 데 이어 한미 NCG 공동성명에서도 북한 위협에 대한 문구가 빠지면서 북핵 불용 의지가 후퇴한 것 아니냐는 지적도 나온다.
“북핵 불용 의지 후퇴” 지적 나와
한미 양국은 11일(현지 시간) 미국 워싱턴에서 제5차 NCG 회의를 개최했다. 지난해 1월 제4차 회의 이후 11개월 만이자 도널드 트럼프 2기 행정부와 이재명 정부가 출범한 이후로 첫 NCG 회의다.
공동성명에 따르면 미국은 핵을 포함한 미국의 모든 범주의 군사적 능력을 활용해 한국에 대해 확장억제를 제공하는 공약을 재확인했다.
하지만 제4차 회의 때 포함됐던 “북한의 어떠한 핵공격도 용납할 수 없으며 정권 종말로 귀결될 것”이라는 미국의 대북 경고성 표현 등 북한에 대한 표현이 모두 제외됐다. 군 소식통은 “북한을 자극하지 않으려는 의도이겠지만 자칫 동맹 억지력 약화로 비칠 수 있다”고 했다.
