中日 갈등에 “한쪽편 들기보다, 중재 바람직”

  • 동아일보

글자크기 설정

[李, 외신 기자회견]
李 “日총리에 고향 가보고 싶다 말해
올해 방중 희망, 그리 빠르진 않을것”

이재명 대통령이 비상계엄 1년을 맞은 3일 서울 청와대 영빈관에서 외신 기자회견을 하고 있다. 2025.12.3 대통령실사진기자단
이재명 대통령이 비상계엄 1년을 맞은 3일 서울 청와대 영빈관에서 외신 기자회견을 하고 있다. 2025.12.3 대통령실사진기자단
이재명 대통령이 3일 대만 등 양안 문제로 촉발된 중일 갈등과 관련해 “우리가 한쪽 편을 들거나 그렇게 하는 것은 갈등을 격화시키는 요인”이라며 거리를 뒀다. 내년으로 예상되는 방중 일정과 관련해선 “준비 상황을 볼 때 그렇게 빠르진 않을 것”이라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 ‘민주주의 회복 1년 계기 외신 기자회견’에서 “동북아는 군사 안보 측면에서 매우 위험한 지역이라 이런 지역일수록 협력할 부분을 최대한 찾아 협력하는 게 중요하다”며 “한쪽 편을 들기보다 모두가 함께 공존할 수 있는 것이 뭔지 찾고 가능한 영역이 있다면 갈등을 최소화하고 중재, 조정할 수 있는 역할이 있다면 그 역할을 하는 것이 바람직하다”고 강조했다. 그러면서 “우리 속담에 싸움은 말리고 흥정은 붙이라는 이야기가 있다”며 “개인 간 관계나 국가 간 관계 모두 최대한 공존하고 존중, 협력하는 게 필요하다”고 했다.

이 대통령은 한일관계와 관련해선 “미래 지향적으로 잘되길 바란다”고 밝혔다. 이 대통령은 “(최근) 다카이치 사나에 일본 총리를 만나 셔틀외교를 계속 하자, 이번에는 제가 일본에 방문할 차례이고 다카이치 총리의 고향에 가고 싶다고 말씀드렸다”고 했다.

이 대통령은 방중 일정도 언급했다. 이 대통령은 “(방중) 시기가 언제가 될지는 모르겠다”면서 “올해 방중을 희망한다고 말씀드렸지만 준비 상황을 볼 때 그렇게 빠르진 않을 것”이라고 밝혔다.

#중일 갈등#양안 문제#군사 안보#이재명#대통령#한일관계#외신 기자회견
권오혁 기자 hyuk@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스