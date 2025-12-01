계엄 사과 대신 한동훈 때리는 장동혁… “갈라지고 흩어져 계엄도 탄핵도 못막아”

“분열탓 정권 내줘” 탄핵 찬성 韓 겨냥
양향자-배현진 등 ‘공식 사과’ 요구
소장파 등 의원 30여명 집단행동 예고
국민의힘 장동혁 대표(사진)가 12·3 비상계엄 1년을 앞둔 30일 장외 집회를 열고 “퇴장해야 할 사람은 이재명, 해산해야 할 정당은 더불어민주당”이라며 “하나로 뭉치자”고 강조했다. 계엄 1년을 맞아 지도부의 사과를 요구하는 목소리가 당내에서 커지고 있지만, 지도부가 친한(친한동훈)계 배제와 지지층 결집에 집중하면서 충돌이 격화되는 모양새다.
장 대표는 이날 강원 춘천에서 열린 ‘민생회복 법치수호 국민대회’에서 “이재명과 민주당이 5년 임기를 다 채우면 대한민국은 돌이킬 수 없는 수렁에 빠지고 민생과 경제는 회복 불능 상태에 빠질 것”이라며 “이재명과 민주당을 조기에 퇴장시켜야 한다”고 주장했다. 이어 “국민들께서 만들어주신 소중한 정권, 두 번이나 임기를 채우지 못하고 정권을 내줬다”며 “뿔뿔이 갈라지고 흩어져 제대로 일하지 못했고 제대로 싸우지 못했다”고 했다.
전날 대전과 충북 청주에서 열린 집회에서도 장 대표는 “갈라지고 흩어져서 계엄도 탄핵도 막지 못했고, 이재명 정권의 탄생도 막지 못했다”며 “2025년 12월 3일, 우리 모두 하나로 뭉쳐 있어야 한다”고 했다. 계엄의 원인을 ‘분열’로 지목하고 이재명 대통령과 여당에 맞서 함께 뭉쳐 싸우자고 강조한 것이다. 야권에선 장 대표의 발언이 윤석열 전 대통령 탄핵에 찬성했던 한동훈 전 대표를 겨냥한 것이란 해석이 나왔다.
반면 당내에선 지도부가 계엄을 공식 사과해야 한다는 요구가 높아지고 있다. 대전 집회에서 양향자 최고위원은 “계엄의 불법을 방치한 게 바로 우리 국민의힘이었다. 우리는 반성해야 된다”고 했다. 엄태영 의원은 청주에서 “윤 전 대통령과 절연하고, 혁신과 변화를 해야만 지방선거를 이길 수 있다”고 말했다. 배현진 의원은 “천박한 김건희와 그 김건희 보호하느라 국민도 정권도 안중에 없었던 한 남편의 처참한 계엄 역사와 우리는 결별해야 한다”고 했다. 당내 소장파 등 의원 30여 명도 지도부가 사과하지 않을 경우 기자회견 등 집단 행동을 예고한 상황이다. 4선 중진인 한기호 의원은 장외 집회에 대해 “당원들 간 몸싸움 하는 모습을 국민들에게 보이고 있다”며 “집회를 계속해야 하느냐. 참으로 참담하다”는 글을 단체 대화방에 올렸다.
국민의힘 당무감사위원회가 한 전 대표 가족이 연루 의혹을 받는 당원게시판 의혹에 대해 조사에 착수하면서 친한계의 반발도 거세지고 있다. 한 전 대표는 지난달 29일 “계엄의 바다를 건너 미래로 가야 할 중요한 시기”라며 “당을 퇴행시키는 시도가 안타깝다”고 밝혔다. 친한계 초선인 우재준 최고위원도 30일 “계엄 1년을 앞두고 당무감사가 정말 우리 당에 필요한 거라 보느냐”고 비판했다.
