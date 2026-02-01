TK의원들 “대구경북 통합 찬성”… 국힘, 내달 3일까지 처리 방침

대구·경북 지역구 국민의힘 의원들이 26일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 TK통합 관련 대구·경북 의원 회동을 마치고 이동하고 있다. 2026.02.26 서울=뉴시스

대구·경북(TK) 행정통합 문제를 놓고 내홍을 겪어 온 국민의힘이 2월 임시국회에서 특별법을 통과시키기로 가닥을 잡았다. TK 의원 25명이 26일 투표를 통해 6·3 지방선거 전 행정통합을 완성하기로 의견을 모았고, 원내지도부가 받아들인 것. 국민의힘은 더불어민주당과 협의해 TK 행정통합 특별법을 현재 진행 중인 본회의에서 처리하겠다는 방침이다. 원내지도부는 신중론을 취해 왔지만 지역 의원들의 강한 반발에 입장을 선회한 것으로 풀이된다.