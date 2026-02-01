국힘 지지율 17%… 장동혁 취임후 최저

크게보기 국민의힘 장동혁 대표가 25일 서울 여의도 국회에서 열린 인재영입위원회 영입인재 환영식에서 손정화 회계사 발언을 듣고 있다. 박형기 기자 oneshot@donga.com

국민의힘 지지율이 장동혁 대표 취임 이후 가장 낮은 17%로 떨어진 여론조사 결과가 26일 나왔다. 장 대표가 윤석열 전 대통령을 비호하는 메시지를 낸 이후 중도층은 물론 보수층까지 이탈하고 있다는 분석이 나온다.