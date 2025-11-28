국힘 김민수 “中정부 의심 계정이 댓글 조작”…혐중 발언 논란

대구집회서 ‘中企대표 살해시도’ 中출신 귀화자 언급하며 주장
김민수 국민의힘 최고위원이 대구 유세 도중 중국을 언급하며 “중국인들이 곳곳에서 용변을 보고 있다”, “중국 정부 의심 계정이 댓글을 조작한다” 등의 발언을 했다. 김 최고위원은 댓글 조작 발언에 대한 근거는 제시하지 않았다.
김 최고위원은 28일 국민의힘 대구 집회에 참석해 단상에 오른 뒤 “며칠 전 중국인이 대한민국 중소기업 CEO를 지하주차장에서 계획 살인하려고 했다”며 “중국인들이 수많은 대한민국 곳곳에서 용변을 보고 있다“고도 했다.
그는 “X(옛 트위터) 계정에 중국 정부로 의심되는 계정이 수만, 수십 건에 이르는 댓글을 조작하고 있었다”고 주장했다.
김 최고위원이 언급한 지하주차장 계획 살인은 올 7월 중국에서 귀화한 A 씨(38)가 인천의 한 아파트 지하주차장에서 중소기업 대표를 살해하려 한 사건을 뜻한다. A 씨는 26일 구속기소됐다. 그의 공범은 중국 국적의 중국인으로 밝혀졌다.
일각에서는 김 최고위원의 이날 발언이 특정 국가에 대한 ‘혐오발언’이 될 수 있다는 지적이 나오고 있다. 한 사건을 특정 국가 전체의 문제로 확산해 해당 국가에 대한 근거 없는 부정적 인식을 조장했다는 것이다.
앞서 정부는 특정 국가, 특히 중국에 대한 혐오 시위, 혐오 발언을 엄중 처벌하겠다는 입장을 밝혔다. 이재명 대통령은 이달 11일 국무회의에서 “SNS 등에서 특정 대상을 향한 혐오 표현이 무차별적으로 유포되고, 허위 조작 정보가 범람하고 있다”고 말했다.
이어 “인종 혐오나 차별, 사실관계를 왜곡·조작하는 잘못된 정보의 유통은 민주주의를 위협하는 행위이자 추방해야 할 범죄”라며 “정치권에서도 혐오 범죄, 허위 조작 정보 근절에 함께해 달라”고 강조했다.
일각에서 중국과 중국인을 대상으로 하는 혐중 정서가 고조되자 정부 대응 의지를 밝힌 것이다.
더불어민주당 양부남 의원은 앞서 특정 국가와 국민을 모욕하거나 명예를 훼손하면 최대 5년 징역형이나 1000만 원의 벌금형에 처하는 형법 개정안을 발의하기도 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
