한덕수 “비상계엄 듣고 땅 무너지는 것처럼 느껴…막을 도리 없었다”

내란 우두머리 방조 등 혐의로 재판에 넘겨진 한덕수 전 국무총리가 1심 최후진술에서 “(12·3 비상계엄 당시) 말할 수 없는 충격을 받아 땅이 무너지는 것처럼 느꼈다”고 밝혔다. 한 전 총리는 “황망한 심정”이라면서도 “(윤석열 전 대통령을) 도우려 한 일은 결단코 없다”고 재차 강조했다. 한 전 총리의 1심 선고기일은 내년 1월 21일 오후 2시에 열린다.
한 전 총리는 26일 서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관) 심리로 열린 내란 우두머리 방조·내란 중요임무 종사, 위증 등 혐의 결심 공판에서 미리 준비한 최후 진술 원고를 읽어내렸다.
그는 “작년 12월 비상계엄 선포로 국민이 겪은 고통과 혼란에 대해 가슴 깊이 죄송스럽게 생각한다”고 운을 뗐다.
이어 “저는 1970년 경제관료로 입직해 한평생 공직의 길을 걸었다”며 “전 세계 수많은 나라와 FTA(자유무역협정)를 했고, 수출을 써내려가는 과정을 지켜봤다. 제 인생 긍지와 보람”이라고 했다.
아울러 “대한민국은 제게 많은 기회를 줬다. 전력을 다하는 것이 그에 보답하는 길이라고 생각하며 살았다”며 “그 길 끝에 비상계엄 선포 사태를 만나리라고는 꿈에도 예상하지 못했다”고 말했다.
한 전 총리는 “그날 밤 대통령이 비상계엄을 하겠다고 한 순간 저는 말할 수 없는 충격을 받아 땅이 무너지는 것처럼 느껴졌다”며 “그 순간의 기억은 맥락도 없고 분명치 않다”고 했다. 또 “절대로 동의할 수 없었다”며 “막을 도리가 없다고 생각해 국무위원들을 모셔서 다함께 대통령의 결정을 돌리려 했으나 역부족이었다”고 호소했다.
당초 한 전 총리는 “계엄 관련 보고를 받은 적이 없다”고 주장해 왔지만, 계엄 당일 대통령실 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 한 전 총리가 계엄 관련 문건을 상의 안주머니에서 꺼내 읽는 듯한 모습이 포착됐다. 한 전 총리가 이상민 전 행정안전부 장관과 문건을 가운데에 놓고 논의하는 모습도 영상에 담겼다.
한 전 총리는 “저는 그동안 그날 밤 제가 무엇을 어떻게 했어야 하는지 스스로에게 다시 물었다. 여기 계신 어떤 분보다 스스로를 더 혹독히 추궁했다”며 “그날 밤 혼란스러운 기억을 복기할수록 제가 부족한 사람이었다는 절망만 사무친다”고 했다.
그러면서 “저는 그 괴로움을 죽는 날까지 지고가야 하는 사람”이라며 “그동안 저를 믿어주신 국민들에게, 저의 모든 어려운 순간을 함께한 가족, 동료, 공직자에게 부끄러워 얼굴을 들기 어렵고 황망한 심정”이라고도 했다.
다만 한 전 총리는 비상계엄에 반대하는 입장이었다고 재차 호소했다. 그는 “비록 비상계엄을 막지 못했지만 찬성하거나 도우려 한 일은 결단코 없다”며 “그것이 오늘 역사적인 법정에서 제가 드릴 가장 정직한 말”이라고 말했다.
내란 특검(특별검사 조은석)은 이날 한 전 총리에게 징역 15년을 구형했다. 한 전 총리에 대한 1심 선고는 내년 1월 21일 오후 2시 열린다.
