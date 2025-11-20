與당원 ‘1인1표제’ 찬성 86.8%…정청래 “당원주권정당 꿈 이룰 것”

더불어민주당 정청래 대표는 20일 대의원과 권리당원 투표 반영 비율을 1대 1로 동등하게 부여하는 내용의 당헌·당규 개정안에 전 당원의 86.81%가 찬성한 데 대해 “당원주권정당의 꿈을 이루겠다”고 밝혔다.
정 대표는 이날 페이스북을 통해 “이재명 정부의 국민주권시대에 걸맞게 민주당을 명실상부한 당원주권정당으로 만들겠다”며 “당원주권시대를 압도적 찬성으로 열망한다는 것이 당원들의 뜻임을 확인했다”고 말했다.
민주당은 그동안 당대표·최고위원 등 선출 시 대의원과 권리당원 투표 반영 비율을 20 : 1 미만으로 규정해 왔다. ‘동등한 1인 1표제’ 행사는 정 대표가 당대표 경선에서 공약으로 내건 당원주권주의 정책의 핵심 중 하나다.
정 대표는 “당원들의 뜻을 받들어 당원들이 사랑하고 당원들이 스스로 자부심을 느낄 수 있는 진정한 민주정당으로 거듭날 수 있도록 당대표로서 최선의 노력을 다하겠다”며 “당원주권정당은 이재명 대표 시절부터 추진했던 꿈이고, 제가 그 꿈을 이루기 위해 이어달리기를 하는 중”이라고 했다.
이어 “내년 지방선거에서 당원들의 뜻과 권리가 최대한 보장되는 공정한 경선을 통해 강한 후보를 공천하게 될 것”이라며 “그것이 지방선거 승리의 기초가 될 것이다. 더 민주적이고, 더 공정하고, 더 투명한 경선이 더 강한 후보를 만들 것”이라고 강조했다.
그러면서 “민주당은 지방선거 승리로 이재명 정부의 성공을 든든하게 뒷받침하겠다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0