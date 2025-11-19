국힘, ‘막말 논란’ 부승찬·장경태·최혁진 국회 징계안 제출

국민의힘은 19일 더불어민주당 부승찬·장경태 의원과 무소속 최혁진 의원을 ‘막말 국회의원’으로 규정하고 이들에 대한 징계요구안을 국회 윤리위원회에 제출했다.
다만 전날 국회 운영위원회에서 김은혜 국민의힘 의원 질의에 격분한 김용범 대통령실 정책실장에 대해서는 “국회 차원에서 조치하긴 어렵다”며 “향후 정부 인사들이 이런 국회를 경시하는 태도를 보이지 않도록 계속해서 지켜보도록 하겠다”고 했다.
곽규택, 서지영 국민의힘 의원은 이날 국회 의안과에 부승찬, 장경태, 최혁진 의원에 대한 징계요구안을 냈다. 13일 국회 본회의 당시 송언석 원내대표를 비롯한 국민의힘 의원들을 향해 막말을 했다는 이유다.
부 의원은 당시 본회의장 밖에서 송 원내대표와 언쟁을 벌이던 중, 송 원내대표를 향해 “한주먹거리도 안 되는 게”라고 발언한 것으로 알려졌다.
장 의원은 국민의힘 의원들이 김윤덕 국토교통부 장관의 본회의 불참에 반발해 집단 퇴장할 때, 자리에서 “본회의 중요하다더니 본회의장 나가고 자빠졌네”라고 말해 논란이 됐다.
최 의원의 경우 지난 11일 국회 법제사법위원회에서 노만석 검찰총장이 연차를 쓴 소식이 알려지자 “지금 이 상황에 연가를 냈다. 미친놈 아니냐”며 비속어를 사용하기도 했다.
곽 의원은 이날 징계안을 제출한 뒤 기자들과 만나 “최근 민주당의 다수 횡포가 이제는 국회 내에서의 막말, 상대 당 의원에 대한 위협으로까지 확대되고 있는 상황이다. 굉장히 우려스럽다”고 말했다.
그러면서 “이런 분위기 때문에 어제(18일) 운영위에서는 대통령실 정책실장이 야당 의원에게 고함치고 도발하는 그런 국회를 경시하는 상황까지 왔다고 생각한다. 이런 일이 재발하지 않도록 윤리위에 징계안을 제출했다”고 부연했다.
법사위에서 민주당 의원들이 검찰의 대장동 항소 포기에 성명을 낸 검사장 18명을 국가공무원법 위반 혐의로 고발하겠다고 한 데 대해선 “그야말로 정당한 요구에 ‘입틀막’하는 것”이라며 “이런 부당한 검사 징계 절차에 대해서는 좌시하지 않고 싸워 나가겠다”고 말했다.
운영위에서 김 실장이 김 의원을 향해 격분한 상황에 대해서는 “운영위원장도 질책했고 본인도 송구스럽다는 입장을 냈다. 정책실장에 대해 국회 차원에서 조치하긴 어렵지만 향후 정부 인사들이 이런 국회 경시하는 태도를 보이지 않도록 계속해서 지켜보도록 하겠다”고 했다.
서 의원은 “대통령실 비서실에서 실장급 인사가 본인의 분노를 표현하면서 그런 행태를 보인 점은 사실상 처음”이라며 “운영위를 주관하는 김병기 민주당 원내대표조차 이 문제를 심각하게 보고 제지를 했었다. 대통령실 비서실이 국회를 어떻게 바라보는지 여실히 보여준 것이라고 생각한다. 차후에 대통령실 비서실에서 공식적 사과 표명이 있어야 할 일”이라고 지적했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
