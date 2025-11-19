김용범 “딸도 나도 갭투자 안해…부드러운 답변 훈련할 것”

  동아일보

  입력 2025년 11월 19일 14시 27분

18일 서울 여의도 국회에서 열린 제429회국회(정기회) 운영위원회 제5차 전체회의에서 김용범 대통령실 정책실장이 김은혜 국민의힘 의원의 질의에 반발하자 우상호 정무수석이 이를 말리고 있다. 2025.11.18 (서울=뉴스1)
김용범 대통령정책실장이 전날(18일) 국회 운영위원회에 출석해 국민의힘 김은혜 의원과 이례적인 설전을 벌인 것과 관련해 “(딸이) 갭투자 아니다. 저도 갭투자가 아니고, 둘 다 아닌데 계속 그렇게 말씀을 하시니까”라고 재차 항변했다.

김 실장은 19일 친여 성향 방송인 김어준 씨의 유튜브 방송에 출연해 “갭투자는 그 집을 사면서 전세로 들어가는 건데 제 딸이 아빠가 공직에 있는 걸 되게 싫어하고 조심하고 눈치 보고 (살다 보니) 이제 좀 애잔함이 있다”며 “그런데 이번에 다시 제가 공직에 나올 때 가족들이 제일 반대하고 그랬는데 그 상태에서 (딸 이야기를 꺼내니 화가 났다)”고 했다.

김 실장은 “좀 더 부드럽게 답변하는 훈련을 더 해야겠다”며 “(우 수석에게도) 고맙다. 말려주셔서. 사후적으로 보면 (고맙다)”고 했다. 또 국회 운영위원장인 민주당 김병기 원내대표에 대해서도 “김 위원장께서 저에게 정신 차리라고 두 번 말씀하셨다고 사람들이 왜 그러냐고 그러시는데, 그건 그 상황을 수습하고 마무리하려고 그렇게 하신 것”이라며 “위원장님께도 고맙다”고 했다.

전날 국회에서 열린 운영위 전체회의에서 김 의원과 김 실장은 주택금융 정책을 질의하는 과정에서 ‘가족’을 언급하며 거칠게 충돌했다.

국민의힘 김은혜 의원이 “실장님은 갭투자로 집을 사셨냐”는 질의에 김 실장은 “갭투자가 아니다. 2000년에 중도금을 치러서 한 것이다”라고 했다. 이에 김 의원이 “따님은 지금 전세 자금을 도와주셨든 따님이 모았든 자기 집을 살 수 있는 주거 사다리를…”이라고 질문하자 “주택을 소유하려는 갭이 아니다. 제 가족에 대해서 그런 식으로 하지 말라”고 반박했다.

재차 김 의원이 “청년 전세와 관련된 정부 정책 대출은 거의 다 잘랐다”며 “내 딸은 전세를 살 수 있어서 든든한 아버지의 마음이 있는데”라고 하자 김 실장은 “우리 딸을 거명해서 꼭 그렇게까지 할 필요가 없고, 지금 생애 최초나 청년들을 위해 대출 줄인 것 없다”며 목소리를 높였다. 이어 “어떻게 가족을 엮어서 그렇게 말씀하시냐”며 “공직자 아버지 둬서 평생 눈치 보고 사는 딸에게 갭투자는 무슨 말이냐”고 했다.

윤다빈 기자
