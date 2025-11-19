한동훈, 대장동 저격수-론스타 승소로 주목…견제구 던지는 국힘 지도부

국민의힘 김민수 최고위원, 나경원 의원. 2025.7.31/뉴스1

지방선거 총괄기획단장인 나경원 의원도 공천에서 한 전 대표를 인위적으로 배제하는 일은 없을 것이라면서도 당원 게시판 논란 진실을 밝히는 것이 우선이라고 주장했다.