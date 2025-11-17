국힘 “金총리, 연일 ‘오세훈 때리기’…명백한 불법 선거개입”

국민의힘이 17일 김민석 국무총리를 향해 “서울시 행정에 개입하는 것은 도 넘은 정치적 공세”라고 비판했다. 최근 김 총리는 오세훈 서울시장이 추진하고 있는 서울시 종묘 일대 고층 개발 사업과 한강버스 운행 등에 대해 강도 높은 견제의 목소리를 내고 있다.
국민의힘 최수진 원내수석대변인은 이날 논평에서 “내년도 지방선거를 앞두고 정부와 더불어민주당이 연일 ‘오세훈 때리기’에만 몰두하고 있다”며 이같이 말했다.
그는 “자천타천 서울시장 후보로 거론되고 있는 김 총리가 총리라는 권한을 이용해 오 시장을 향한 정치적 공격을 계속하는 모습은, 민생과 경제보다 선거에 더 관심이 있는 것 아니냐는 국민적 우려를 낳고 있다”고 지적했다.
그러면서 “지방선거를 앞두고 서울시 행정에 과도하게 개입하며 공무원과 행정력을 동원하는 행태는 명백한 불법 선거 개입”이라며 “김 총리는 자신의 불법 정치자금 전력에도 불구하고 또다시 선거 개입 논란을 자초하며 국민 신뢰를 심각하게 훼손하고 있다”고 비판했다.
최 원내대변인은 “더 이상 국정을 선거 전략의 도구로 사용해서는 안 된다”며 “김 총리는 즉각적인 ‘오세훈 때리기’를 중단하고 국정 운영에 전념해야 한다”고 강조하며 논평을 마무리 했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
