[속보]李 “北 적대적 표현 과거보다 완화돼…미국 역할 중요”

APEC 기자회견 “남북 신뢰 위한 선제조치할 것”
대중 관계 관련 “실질적 관계 회복 꼭 필요”
다카이치 대해 “좋은 느낌, 걱정 다 사라졌다”
이재명 대통령이 대북 관계와 관련해 “직접 남북 대화도 노력하겠지만 도널드 트럼프 미국 대통령이 피스메이커 역할을 하도록 페이스메이커 역할을 계속하겠다”고 강조했다. 그러면서 “과거보다는 북측의 적대적 표현 강도가 완화된 것 같다”고 했다.
이 대통령은 1일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 의장 자격으로 진행한 기자회견에서 “휴전 협정 당사자는 대한민국이 아니라 미국이다. 북한은 미국에서 체제 안정을 보장받아야 한다고 생각하고 행동한다. 남북 대화로 한반도 문제 해결하려고 해도 뚜렷한 한계가 있다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “싸워서 이기는 게 하책, 싸워서 이기는 게 중책, 싸울 필요가 없게 만드는 게 가장 확고한 평화고 안보”라고 했다.
이 대통령은 “북측이 대한민국 정부를 의심하고 화나고 적대적으로 행동하고 있지만 의심과 대결적 사고를 바꾸려면 상당한 노력이 필요하다”며 “북측이 안심하고 남측을 조금이라도 믿을 수 있게 하는 선제적인 조치를 할 수 있는 범위 내에서 하고 있다. 앞으로도 그런 노력은 계속될 것”이라고 했다. 그러면서 “과거보다는 북측이 적대적 표현을 사용하는 표현의 강도가 많이 완화된 것 같다”며 “대화, 협력, 소통할 분위기를 만들어야 하는데 대한민국 정부 혼자만으로는 어렵다”고 했다.
그러면서 “중국과 러시아도 중요하겠지만 가장 중요한 것은 미국의 역할”이라며 “한미 정상회담에서의 말대로 (트럼프 대통령이) 피스메이커 역할을 하도록 (나는) 페이스메이커 역할을 계속하겠다. 그렇게 될 것이라고 믿는다”고 말했다.
이 대통령은 우리 정부의 대북 정책 관련해서는 “김대중 전 대통령이 ‘햇볕정책’이라는 이름으로 누군가의 코트를 벗기려면 센 바람만으로 어렵고 움츠려드니 따뜻한 봄날을 만들어서 옷을 껴입을 필요가 없게 해야 한다고 했다”며 “북측이 안심하고 남측을 조금이라도 믿을 수 있게 하는 선제적인 조치를 이것저것 할 수 있는 범위 내에서 하고 있다”고 했다.
한중 관계에 대해서는 “외형적으로는 특별히 문제가 없어보이기도 하지만 실질적으로는 관계가 완전히 정상화됐거나 회복됐다고는 보기 어렵다”고 진단했다. 한중 정상회담 관련해서는 “실질적인 관계 회복, 실질적인 협력 강화가 꼭 필요하다고 생각하고 거기에 주안점을 두고 논의하려고 한다”고 말했다.
이 대통령은 이어 “가장 중요한 분야는 경제다. 한국과 중국은 지리적으로 가깝고 경제적으로 깊이 의존하고 협력하는 관계다. 앞으로 외부의 작은 장애가 있어도 이를 넘어서 더 큰 이익과 변화를 향해 나아가려고 한다”며 “한반도 평화와 안정을 정착하는 데도 중국의 역할은 매우 중요하다. 한반도가 안정돼야 동북아도 안정되고 그게 중국의 이익에도 부합한다”고 강조했다.
다카이치 사나에 일본 총리와의 정상회담 소회 등 한일 관계를 묻는 질문에는 “일본 언론도 이재명 대통령이 당선됐다고 했을 때 ‘극좌인데 걱정된다’고 생각했을 것 같다. 다카이치 총리께서 개별 정치인일 때와 일본 국가의 경영을 총 책임질 때 생각과 행동이 다를 것이라고 생각하고, 달라야 한다”며 “정치는 전쟁이 아니다. 한 부분을 대표할 때와 전체 대표 때는 달라야 한다”고 말했다.
이 대통령은 “다카이치 총리에 대해서 걱정을 안 한 것은 아니지만 만나보니 똑같은 생각을 가진 훌륭한 정치인이라고 생각한다”며 “솔직한 느낌을 말씀드리면 아주 좋은 느낌을 받았다. 걱정이 다 사라졌다”고 강조했다.
그러면서 “앞으로 한일 관계는 있는 문제는 직시하고 미래를 향해 함께 손을 잡아서 한일이 손을 잡고 서로에게 도움되는 관계로 가겠다”며 “(다카이치 총리에게) 가급적 자주 만나야겠다. 셔틀외교차 다음은 제가 일본 나라현으로 가겠다고 말씀 드렸다. 앞으로 한일관계 기대가 된다”고 덧붙였다.
