김혜경 여사, 한복 차림으로 첨성대 등장…관광객과 사진 촬영

이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 한복 디자이너들과 만나 ‘한복 알리기’에 나섰다. 김 여사는 APEC 기간 한복을 착용한 채 경주 첨성대, 대릉원 등을 찾아 시민들과 인사를 나눴다.
대통령실 전은수 부대변인의 서면 브리핑에 따르면 김 여사는 이날 국립경주박물관 내 수묵당에서 한복 디자이너들과 차담회를 가졌다.
이번 차담회에는 전날 열린 APEC ‘한복 패션쇼’를 총괄한 송선민 예술감독을 비롯해 이혜순(담연 대표), 이혜미(사임당 대표), 송혜미(서담화 대표), 박선영(나뷔한복 대표), 이예심(오리미 대표) 등 한복 디자이너가 참석했다.
김 여사는 한복이 K-컬처를 상징하는 대표적인 우리 고유 문화자산이라고 밝히며, 최근 ‘한복문화주간’ 개막식과 ‘#한복해요’ 해시태그 캠페인에 참여하는 등 한복을 알리기 위해 힘쓰고 있다고 말했다.
디자이너들은 전통한복의 가치를 알리기 위해 명칭에 대한 재고가 필요하다고 건의했다. ‘개량한복’, ‘생활한복’, ‘신한복’ 등의 명칭은 자칫 전통한복이 불편하거나 부족하다는 인식을 줘서 전통한복이 일상에서 멀어질 수 있다는 의견이었다.
김 여사는 “큰 나무의 그루터기처럼 기초와 뿌리가 단단해야 의미 있는 변화가 가능하다”며 “요즘 전 세계인들은 퓨전 한식보다 가장 한국적인 한식을 선호한다는 점에서 한복 역시 가장 한국적인 멋을 살리고자 노력하는 디자이너들이 있어서 다행”이라고 감사를 표했다.
디자이너들은 “여사님이 전통한복을 자주 착용해 국민의 관심이 높아지고 있다”며 “앞으로도 한복의 아름다움을 세계에 널리 알려달라”고 요청했다.
이에 김 여사는 “앞으로도 국내외 공식 무대에서 한복을 적극적으로 활용해 한국 전통 복식의 품격을 높이겠다”고 화답했다.
차담회를 마친 김 여사는 경주 교촌마을로 이동해 불고기비빔밥과 갈비찜 등 한식으로 오찬을 가졌다. 이후 한복 차림으로 대릉원과 첨성대를 잇는 거리를 도보로 이동하며 관광객들 및 경주 시민들과 만나 인사를 나누고 사진 촬영을 했다.
