김혜경 여사, 한복 차림으로 첨성대 등장…관광객과 사진 촬영

  • 입력 2025년 10월 30일 21시 45분

김혜경 여사가 30일 한복 차림으로 경북 경주 대릉원과 첨성대를 잇는 거리를 도보로 이동하며 관광객들 및 경주 시민들과 만나 인사를 나누고 사진 촬영을 했다. 채널A
이재명 대통령 부인 김혜경 여사는 30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 계기로 한복 디자이너들과 만나 ‘한복 알리기’에 나섰다. 김 여사는 APEC 기간 한복을 착용한 채 경주 첨성대, 대릉원 등을 찾아 시민들과 인사를 나눴다.

대통령실 전은수 부대변인의 서면 브리핑에 따르면 김 여사는 이날 국립경주박물관 내 수묵당에서 한복 디자이너들과 차담회를 가졌다.

김혜경 여사가 30일 경북 국립경주박물관 내 수묵당에서 한복디자이너 차담회를 하고 있다. (대통령실 제공) 뉴스1
이번 차담회에는 전날 열린 APEC ‘한복 패션쇼’를 총괄한 송선민 예술감독을 비롯해 이혜순(담연 대표), 이혜미(사임당 대표), 송혜미(서담화 대표), 박선영(나뷔한복 대표), 이예심(오리미 대표) 등 한복 디자이너가 참석했다.

김 여사는 한복이 K-컬처를 상징하는 대표적인 우리 고유 문화자산이라고 밝히며, 최근 ‘한복문화주간’ 개막식과 ‘#한복해요’ 해시태그 캠페인에 참여하는 등 한복을 알리기 위해 힘쓰고 있다고 말했다.

디자이너들은 전통한복의 가치를 알리기 위해 명칭에 대한 재고가 필요하다고 건의했다. ‘개량한복’, ‘생활한복’, ‘신한복’ 등의 명칭은 자칫 전통한복이 불편하거나 부족하다는 인식을 줘서 전통한복이 일상에서 멀어질 수 있다는 의견이었다.

김 여사는 “큰 나무의 그루터기처럼 기초와 뿌리가 단단해야 의미 있는 변화가 가능하다”며 “요즘 전 세계인들은 퓨전 한식보다 가장 한국적인 한식을 선호한다는 점에서 한복 역시 가장 한국적인 멋을 살리고자 노력하는 디자이너들이 있어서 다행”이라고 감사를 표했다.

김혜경 여사가 30일 경북 국립경주박물관 내 수묵당에서 열린 한복디자이너 차담회에서 참석자들과 함께 기념촬영을 하고 있다. (대통령실 제공) 뉴스1
디자이너들은 “여사님이 전통한복을 자주 착용해 국민의 관심이 높아지고 있다”며 “앞으로도 한복의 아름다움을 세계에 널리 알려달라”고 요청했다.

이에 김 여사는 “앞으로도 국내외 공식 무대에서 한복을 적극적으로 활용해 한국 전통 복식의 품격을 높이겠다”고 화답했다.

김혜경 여사가 30일 한복 차림으로 경북 경주 대릉원과 첨성대를 잇는 거리를 도보로 이동하며 관광객들 및 경주 시민들과 만나 인사를 나누고 사진 촬영을 했다. 채널A
차담회를 마친 김 여사는 경주 교촌마을로 이동해 불고기비빔밥과 갈비찜 등 한식으로 오찬을 가졌다. 이후 한복 차림으로 대릉원과 첨성대를 잇는 거리를 도보로 이동하며 관광객들 및 경주 시민들과 만나 인사를 나누고 사진 촬영을 했다.

김혜경 여사가 30일 한복 차림으로 경북 경주 대릉원과 첨성대를 잇는 거리를 도보로 이동하며 관광객들 및 경주 시민들과 만나 인사를 나누고 사진 촬영을 했다. 채널A
이혜원 기자 hyewon@donga.com
