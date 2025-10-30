동아일보

한복 차려입은 김혜경 여사 "오늘은 캐나다 국기 색으로"

  입력 2025년 10월 30일 19시 07분

카니 여사 “딸에게 올리브영서 사올 화장품 리스트 받아와”

김혜경 여사와 캐나다 총리 부인 다이애나 폭스 카니 여사가 30일 경북 경주박물관 신라천년서고에서 환담하고 있다. 대통령실 제공
이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 30일 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의가 열린 경북 경주에서 캐나다 총리 부인 다이애나 폭스 카니 여사와 환담을 가졌다고 전은수 부대변인이 서면브리핑을 통해 전했다.

김 여사는 이날 경주박물관 신라천년서고에서 카니 여사를 만나 “친구를 만난 것 같다”며 반가움을 표했다. 김 여사와 카니 여사는 지난달 유엔총회와 지난 주말 아세안 정상회의에서 마주한 적이 있다. 또 전날 한복패션쇼에서도 인사를 나눴다.

카니 여사는 김 여사에 “전통의상이 잘 어울리고 참 아름답다”며 “한국을 꼭 와보고 싶었는데 이번 APEC 계기로 방한하게 돼 매우 기쁘다”고 했다. 김 여사는 “대한민국의 전통의상인 한복을 알리고자 APEC 기간 동안 한복을 입고 있다”며 “오늘은 특별히 캐나다 국기를 상징하는 색으로 골랐다”고 화답했다. 김 여사는 이날 흰색 저고리에 붉은 계열의 치마로 구성된 한복을 입었다.

카니 여사는 경주에 도착해 자녀를 위해 화장품을 구매했다고 밝혔다. 그는 “딸이 한국에 관심이 많다”며 “특히 K-화장품을 갖고 싶어 해서 ‘올리브영’이라는 상점에서 사올 리스트를 받았다”며 “전 세계적으로 K-뷰티가 잘 알려져 있다”고 말했다. 김 여사는 이에 “지인들을 위한 기념선물로 K-화장품을 추천하려고 했는데 벌써 구입하셨나”라며 한국 화장품에 대한 관심에 감사를 표했다.

김혜경 여사와 캐나다 총리 부인 다이애나 폭스 카니 여사가 30일 경북 경주박물관 신라천년서고에서 기념촬영을 하고 있다. 대통령실 제공.
카니 여사는 한식을 맛본 후기를 전하기도 했다. 그는 “요새 전세계적으로 K-푸드 열풍이 어마어마하다”며 “어제 월정교 근처에서 한식을 먹었는데 매우 맛있었다”고 말했다. 김 여사는 “평소 요리를 좋아해 다음에 기회가 되면 좋아하시는 음식을 직접 만들어 드리겠다”고 화답했다. 이에 카니 여사는 “단호박 수프를 좋아한다”며 “김 여사께서 요리책을 출판하신 걸 알고 있다”고 말했다. 김 여사는 2018년 요리책 ‘밥을 지어요’를 출판했다.

두 여사는 경주 찰보리 가배와 황남빵 등 다과를 함께하며 친밀한 분위기 속 환담을 이어갔다고 전 부대변인은 전했다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
