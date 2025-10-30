이재명 “미래지향적 협력 강화” 다카이치 “셔틀외교로 소통”

30일 경주 한일 정상회담
李대통령 “일본 첫 여성 총리 각별,
‘중요한 이웃’ 말씀, 제 생각 똑같아”
다카이치 “미래지향적 관계 발전 유익,
셔틀외교 활용하며 여러 급에서 소통”
이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 만나 정상회담을 열었다. 두 정상 모두 취임 뒤 첫 대면이다. 이 대통령은 “일본 역사상 첫 여성 총리에 각별한 의미를 부여한다”고 말했다. 다카이치 총리는 “셔틀 외교를 잘 활용하며 저와 대통령님 사이에서, 여러 급에서 소통하자”고 화답했다.
이날 두 정상은 경북 경주 화백컨벤션센터에서 오후 6시 2분부터 약 41분간 회담했다.
먼저 모두발언을 시작한 이 대통령은 “총리 선출을 진심으로 축하드린다”며 “대한민국 방문을 우리 국민과 함께 환영한다. 총리님을 이렇게 처음 뵙게 돼서 참으로 반갑다”고 말했다.
이 대통령은 이달 21일 다카이치 총리가 취임 기자회견에서 “한국은 일본에게 매우 중요한 이웃이다. 한일관계의 중요성은 좀 더 커지고 있다. 한일관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가고 싶다”고 한 발언을 그대로 인용했다. 그러면서 “저도 전적으로 동감한다. 제가 평소에 하던 말과 똑같다”며 “놀랍게도 글자 하나도 다르지 않다”고 말했다. 그러자 참석자들 사이에서 웃음이 터졌다.
이 대통령은 “격변하는 국제 정세와 통상 환경 속에서 한국과 일본은 이웃 국가이자 공통점이 참으로 많은 나라”라며 “한일 양국이 그 어느 때보다 미래지향적인 협력을 강화해야 할 때”라고 말했다. 이어 “총리님도 알고 계신 것처럼 양국은 국내적으로도 정말 많은 공통점을 갖고 있다”며 “서로의 경험을 공유하고 협력해 나가면 이런 국내 문제들뿐 아니라 국제적인 문제들도 얼마든지 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각한다”고 했다.
그러면서 “한일 양국은 수천 년 전부터 사람과 기술, 또 사상과 문화의 교류를 이어 왔다”며 “지금 총리님이 계신 이곳 경주는 총리님의 고향인 나라처럼 고대 동아시아의 인적, 문화적 교류를 꽃피우던 중심지다. 오늘 이 자리가 한일의 깊은 인연을 재확인하고 미래로 이어 나갈 수 있는 좋은 계기가 되길 진심으로 기원한다”고 강조했다.
다카이치 총리는 모두발언에서 “환대해 주셔서 감사드린다”며 “그리고 조금 늦었습니다만, 올해 6월에 대통령으로 취임하신 것에 대해 축하 말씀을 드린다”고 했다. 이어 “제가 총리로 취임하고 나서 곧바로 만나 뵐 수 있어서 반갑게 생각한다”며 “APEC 개최를 진심으로 축하드린다”고 화답했다.
다카이치 총리는 “일본과 한국은 서로에게 중요한 이웃 나라”라며 “지금의 전략 환경 아래 한일 관계, 한일 간 공조의 중요성은 더욱 증대되고 있다”고 했다. 그러면서 “올해는 한일 국교 정상화 60주년이라는 큰 기념비적인 해”라며 “그간 구축해 온 한일 관계의 기반을 바탕으로 양국 관계를 미래지향적이고 안정적으로 발전시켜 나가는 것이 양국을 위해 유익하다고 저는 확신한다”고 강조했다.
다카이치 총리는 “셔틀 외교도 잘 활용하면서 저와 대통령님 사이에서 잘 소통해 나갈 수 있으면 좋겠다”며 “이 자리에 모테기 도시미쓰 외무대신도 있습니다만, 여러 급에서 잘 소통하면서 발전시켜 나갈 수 있으면 좋겠다”고 밝혔다.
전임 이시바 시게루 일본 총리는 이 대통령과의 회담에서 한국과 일본 사이 ‘셔틀 외교’를 재개하자는 데 뜻을 모았다. 양국 관계 회복을 위한 것. 하지만 이후 ‘다카이치 정부’가 들어서면서 셔틀 외교 약속이 그대로 유지될 수 있을지 관심이 쏠렸다. 다카이치 총리가 전임 이시바 총리와는 달리 ‘아베(아베 신조 전 일본 총리) 키즈’로 불릴 만큼 극우 성향으로 알려졌기 때문이다.
이날 다카이치 총리는 이러한 우려를 불식시키기 위해 셔틀 외교를 먼저 언급한 것으로 보인다. 두 정상은 회담 전 기념촬영을 할 때 악수하며 환하게 웃기도 했다.
