한정애 “코스피 5000 기대감 커져…배당소득 분리과세 등 추진”

더불어민주당 한정애 정책위의장이 28일 “코스피 5000에 대한 시장의 기대도 커졌다”며 “배당소득 분리과세, 자사주 제도 보완, 스튜어드십코드 점검, 공시제도 개혁 등 일관된 자본시장 활성화 정책을 견지하겠다”고 밝혔다.
한 의장은 이날 국회에서 열린 국정감사대책회의에서 “어제 코스피 지수가 4000선을 돌파했다. 대한민국 주식시장의 새 역사”라며 “민주당은 지금의 이 흐름을 놓치지 않고 코리아 프리미엄 시대를 안착시키도록 노력하겠다”고 강조했다.
그는 “국장 복귀는 지능순이라는 말이 생겨나도록 만들겠다고 한 이재명 대통령의 말이 현실됐다”며 주식 시장 활성화를 위한 정부 정책의 일관성을 강조했다.
한 의장은 “불확실성이 여전히 존재하는 상황에서도 우리 시장이 이처럼 상승세를 보이는 것은 기업지배구조 개선, 자본시장 선진화, 공정한 시장의 구축, 코리아 디스카운트 해소라는 정부의 일관된 목표가 뒷받침하기 때문”이라고 설명했다.
그는 “(민주당은) 생산적인 금융으로의 전환이 구호가 아닌 현실이 되는 코스피 5000에 대한 기대를 시장의 확신으로 바꾸는 중추적인 역할을 다하겠다”고 말했다.
박성진 기자 psjin@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0